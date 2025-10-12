Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele

Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte dintre telefoanele sale.

Actualizarea a fost lansată mai întâi pentru Motorola Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion și Edge 50 Pro, fiind distribuită cu aproape două luni mai devreme decât update-ul la Android 15 din 2024. Cu această mișcare, Motorola pare hotărâtă să scape de eticheta de „ultimul producător major care aduce update-uri de sistem”.

Producătorul a anunțat la începutul anului că vrea să reducă semnificativ timpii de așteptare, ca parte dintr-un plan de „reconfirmare a angajamentului față de actualizările livrate la timp”. Cu toate acestea, posesorii modelelor mai vechi sau din gama medie, cum ar fi seria Moto G, vor avea, probabil, de așteptat câteva luni.

Ce aduce nou Android 16 pe telefoanele Motorola

Noua versiune pune accent pe simplitate, securitate și conectivitate. Printre funcțiile interesante se numără Gruparea automată a notificărilor, care reduce haosul din bara de notificări prin combinarea alertelor succesive de la aceeași aplicație.

O altă noutate utilă este Instant Hotspot, care permite activarea hotspotului de pe un telefon Motorola direct de pe o tabletă Android sau Chromebook conectată la același cont Google, fără să mai atingi telefonul.

De asemenea, unele modele vor afișa acum date detaliate despre starea bateriei, inclusiv diagnosticări noi și instrumente pentru monitorizarea sănătății componentelor hardware.

