Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:51
396 citiri
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
Dronă FOTO Unsplash

România se pregătește de o revoluție în controalele fiscale. După modelul Greciei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va introduce drone, inteligență artificială și camere portabile tip bodycam, toate menite să crească eficiența verificărilor și să aducă mai mulți bani la buget.

Planul, anunțat inițial de Ministerul Dezvoltării, presupune monitorizarea din aer a companiilor, a transporturilor de mărfuri și chiar a construcțiilor imobiliare. Imaginile colectate vor fi comparate cu datele raportate oficial, iar discrepanțele pot declanșa rapid verificări. Cu alte cuvinte, firmele care declară profituri mici, dar își extind vizibil activitatea, ar putea intra imediat în vizorul inspectorilor fiscali, scrie Digi24.

Drone pentru afaceri și construcții, bodycam-uri pentru transparență

Nu doar mediul de afaceri va fi supravegheat. Dronele ar putea fi folosite și de autoritățile locale pentru a descoperi construcții ilegale sau anexe nedeclarate, care ulterior vor intra în baza de impozitare. În acest fel, bugetele locale ar urma să câștige resurse suplimentare.

În paralel, ANAF pregătește introducerea camerelor tip bodycam pentru inspectorii săi, inspirându-se din practica poliției. Scopul este documentarea controalelor, reducerea conflictelor și creșterea încrederii contribuabililor.

