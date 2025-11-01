AMD a decis să închidă oficial capitolul Windows 10, retrăgând suportul software în cea mai recentă versiune a driverelor sale grafice, Adrenalin 25.10.2, lansată pe 29 octombrie.

Noua actualizare, dedicată exclusiv sistemului Windows 11 (de la versiunea 21H2 în sus), aduce optimizări pentru titluri recente precum Battlefield 6 și Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2, împreună cu suport pentru tehnologiile Vulkan și pentru noile plăci grafice integrate Radeon 820M din gama Ryzen AI 5 330.

Din păcate, utilizatorii Windows 10 sunt lăsați în urmă, fără update-uri, fără optimizări și, în curând, fără compatibilitate deplină pentru jocurile viitoare.

Deși comunitatea de gaming spera la o perioadă de tranziție mai lungă, mișcarea AMD era previzibilă. După ce Microsoft a declarat Windows 10 ca sistem aflat la „end of life”, menținerea suportului devine doar o chestiune de timp și cost.

Practic, versiunea 25.10.1 din 9 octombrie 2025 rămâne ultima compatibilă cu Windows 10. Toate actualizările ulterioare se vor concentra pe Windows 11, iar jocurile apărute după această dată nu vor mai primi optimizări dedicate.

Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin

