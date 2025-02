Amazon scumpește Prime Video în România. Cu cât crește prețul abonamentului și care este motivul din spatele deciziei

Amazon a anunțat o creștere a prețului pentru serviciul său de streaming Prime Video în România, tariful lunar urmând să crească de la 14 lei la 20 de lei.

Noua taxă se aplică imediat pentru noii utilizatori și va intra în vigoare pentru abonații existenți după 13 martie, la următorul ciclu de plată.

La fel ca în cazul altor servicii de streaming, Amazon justifică această majorare prin investițiile în conținut. Totuși, deocamdată, în România nu există versiunea cu reclame a Prime Video, ceea ce ridică posibilitatea unei viitoare scumpiri a versiunii premium, odată ce varianta cu reclame va fi introdusă.

Platforma Amazon excelează la capitolul seriale, oferind producții originale apreciate precum The Boys, Reacher, The Lord of the Rings: The Rings of Power sau Invincible. Totuși, oferta de filme este considerată mai slabă comparativ cu rivalii Netflix și HBO Max.

