Albania duce inteligența artificială în Parlament. Ministrul AI „Diella” va crea 83 de asistenți digitali

Albania continuă să surprindă prin felul în care îmbină politica și tehnologia. Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, ministrul digital al țării, va „da naștere” unui număr de 83 de copii virtuali, o expresie pentru lansarea unei serii de asistenți AI personalizați pentru fiecare parlamentar al Partidului Socialist.

Potrivit declarațiilor făcute în cadrul unei conferințe pe 27 octombrie, fiecare dintre acești asistenți va lucra cot la cot cu un deputat. „Am riscat cu Diella și a ieșit bine. Așa că, pentru prima dată, Diella este însărcinată, cu 83 de copii”, a glumit Rama în timpul prezentării.

Numele Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, nu e ales întâmplător. Sistemul AI a devenit primul ministru digital din lume, ocupând oficial portofoliul Achizițiilor Publice în septembrie 2025. Creată în colaborare cu Microsoft și bazată pe tehnologie OpenAI, Diella are rolul de a monitoriza contractele publice și de a combate corupția.

Înainte de această promovare istorică, Diella funcționa ca asistent virtual pe platforma guvernamentală e-Albania, unde a răspuns la peste un milion de solicitări și a emis zeci de mii de documente oficiale.

