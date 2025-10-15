Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:01
183 citiri
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
FOTO:X/@Mr_veer09

Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate instrumente de inteligență artificială dezvoltate de companie. Scopul inițiativei este clar, mai exact formarea competențelor digitale și promovarea utilizării responsabile a tehnologiilor AI în mediul educațional.

Programul este deschis pentru studenți de peste 18 ani înscriși la universități acreditate din România, iar înscrierea se face online, pe platforma gemini.google/students, până la 9 decembrie. Eligibilitatea este verificată automat prin sistemul SheerID, pe baza unei adrese instituționale sau a unui document care confirmă statutul de student.

Ce include abonamentul Google AI Pro gratuit pentru studenți

Participanții vor primi un set complet de instrumente AI integrate în ecosistemul Google: Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookL, un asistent de organizare pentru notițe, rezumate, materiale de studiu și chiar podcasturi, Veo 3, modelul care transformă textul și imaginile în clipuri video cinematografice de până la 8 secunde, Nano Banana, pentru generarea și editarea creativă de imagini și 2 TB spațiu de stocare în Google Drive, Photos și Gmail.

În plus, programul aduce și modul Guided Learning, o funcție specială din Gemini care oferă ghidare pas cu pas pentru redactarea lucrărilor, pregătirea examenelor și verificarea cunoștințelor prin teste interactive, adică, practic, un mentor digital personal.

De asemenea, Google extinde și platforma Gemini for Education, disponibilă gratuit pentru profesorii care folosesc Workspace for Education, adăugând peste 30 de instrumente noi pentru planificarea lecțiilor și crearea materialelor didactice.

...citeste mai departe despre "Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an" pe Ziare.com

Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
Google pregătește una dintre cele mai utile funcții bazate pe inteligență artificială din ecosistemul său. Gemini va fi integrat direct în browserul Chrome, oferind posibilitatea de a...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Google , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  3. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  7. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  8. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i