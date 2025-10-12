AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:55
404 citiri
AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp
FOTO: X@dev

Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arată că adoptarea inteligenței artificiale la locul de muncă generează un efect neașteptat: în loc să crească eficiența, produce un val de „workslop”, adică mai exact un conținut care arată bine la suprafață, dar este lipsit de substanță.

Potrivit cercetării, publicate în Harvard Business Review pe 22 septembrie, 40% dintre angajați au întâlnit astfel de materiale generate de AI în ultima lună. Problema este că fiecare incident necesită, în medie, aproape două ore pentru a fi reparat de colegi, ceea ce înseamnă un „impozit invizibil” de 186 de dolari lunar per angajat. La nivelul unei companii cu 10.000 de oameni, pierderile pot depăși 9 milioane de dolari pe an doar din cauza timpului irosit.

Asta poate duce la pierderi uriașe

„Workslop-ul” nu afectează doar productivitatea, ci și relațiile dintre colegi. Peste jumătate dintre respondenți au spus că se simt iritați atunci când primesc astfel de materiale, iar mulți îi percep pe autorii lor drept mai puțin capabili, creativi sau de încredere. Un angajat din domeniul financiar a explicat dilema: „Trebuia să aleg dacă rescriu eu materialul, îl pun pe el să-l refacă sau dacă mă prefac că e suficient de bun.”

Fenomenul se manifestă la toate nivelurile organizaționale: 40% dintre cazuri apar între colegi de același rang, 18% vin de la subordonați către manageri, iar 16% sunt generate chiar de manageri către echipele lor. Cele mai afectate sectoare sunt serviciile profesionale și industria tech.

Multe companii nu reușesc să vadă rezultate concrete din investițiile masive în AI. Un studiu MIT arăta recent că 95% dintre organizații nu au înregistrat niciun ROI vizibil din generative AI. Cercetătorii de la Stanford și BetterUp sugerează că problema vine din folosirea nedirecționată a AI-ului și lipsa unor reguli clare.

...citeste mai departe despre "AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp" pe Ziare.com

Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde...
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
OpenAI a scris din nou istorie. De data aceasta nu cu ChatGPT, ci cu Sora, aplicația care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Stanford , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă