AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp

Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arată că adoptarea inteligenței artificiale la locul de muncă generează un efect neașteptat: în loc să crească eficiența, produce un val de „workslop”, adică mai exact un conținut care arată bine la suprafață, dar este lipsit de substanță.

Potrivit cercetării, publicate în Harvard Business Review pe 22 septembrie, 40% dintre angajați au întâlnit astfel de materiale generate de AI în ultima lună. Problema este că fiecare incident necesită, în medie, aproape două ore pentru a fi reparat de colegi, ceea ce înseamnă un „impozit invizibil” de 186 de dolari lunar per angajat. La nivelul unei companii cu 10.000 de oameni, pierderile pot depăși 9 milioane de dolari pe an doar din cauza timpului irosit.

Asta poate duce la pierderi uriașe

„Workslop-ul” nu afectează doar productivitatea, ci și relațiile dintre colegi. Peste jumătate dintre respondenți au spus că se simt iritați atunci când primesc astfel de materiale, iar mulți îi percep pe autorii lor drept mai puțin capabili, creativi sau de încredere. Un angajat din domeniul financiar a explicat dilema: „Trebuia să aleg dacă rescriu eu materialul, îl pun pe el să-l refacă sau dacă mă prefac că e suficient de bun.”

Fenomenul se manifestă la toate nivelurile organizaționale: 40% dintre cazuri apar între colegi de același rang, 18% vin de la subordonați către manageri, iar 16% sunt generate chiar de manageri către echipele lor. Cele mai afectate sectoare sunt serviciile profesionale și industria tech.

Multe companii nu reușesc să vadă rezultate concrete din investițiile masive în AI. Un studiu MIT arăta recent că 95% dintre organizații nu au înregistrat niciun ROI vizibil din generative AI. Cercetătorii de la Stanford și BetterUp sugerează că problema vine din folosirea nedirecționată a AI-ului și lipsa unor reguli clare.

