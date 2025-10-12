Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:35
Gigantul american face un nou pas în integrarea inteligenței artificiale în suita Office, lansând funcțiile Agent Mode pentru Excel și Word, dar și noul Office Agent direct în Copilot chat. Noile instrumente transformă modul de lucru clasic într-o experiență conversațională, pe care Microsoft o numește „vibe working”.

Noua funcționalitate merge dincolo de simpla generare de text: folosește modelul GPT-5 pentru a descompune sarcini complexe în pași logici, executați automat, dar vizibili în bara laterală pentru transparență totală. Practic, este ca și cum ai rula un macro în timp real.

În Excel, utilizatorii pot crea foi de calcul complexe și verificabile doar pe baza unor instrucțiuni scrise, fără a cunoaște formule avansate. Microsoft spune că Agent Mode atinge o acuratețe de 57,2% în testele SpreadsheetBench — peste alte soluții AI, dar încă sub nivelul de precizie al unui expert uman (71,3%).

În Word, redactarea devine un proces interactiv: utilizatorul poate cere un raport sau un document, iar Copilot nu doar îl scrie, ci și propune ajustări și clarificări. Este ceea ce compania numește „vibe writing”, o experiență fluidă, de dialog.

Office Agent în Copilot chat: prezentări și documente „la comandă”

Pe lângă aplicațiile Office, Microsoft a introdus și Office Agent în Copilot chat. Acesta poate crea prezentări PowerPoint complete sau documente Word pornind de la o simplă solicitare, integrând inclusiv cercetări web și previzualizări live pentru slide-uri.

Instrumentul folosește modele Anthropic alături de cele OpenAI și rulează pe infrastructura AWS, dar deocamdată integrarea profundă în aplicațiile desktop Office rămâne în planurile de viitor.

Noile funcții au fost activate pe 29 septembrie 2025, prin programul Frontier, și sunt disponibile pentru utilizatorii Microsoft 365 Copilot, dar și pentru abonații Microsoft 365 Personal și Family. Lansarea a început cu versiunile web ale Excel și Word, urmând ca update-urile pentru desktop să sosească în curând.

