Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:52
81 citiri
Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
FOTO Unsplash

Unii utilizatori de Windows 11 au avut parte, în ultimele zile, de o surpriză neplăcută după instalarea celui mai recent patch de sistem. În loc să repare probleme, actualizarea KB5066835 a reușit să blocheze complet mediul de recuperare Windows (WinRE), exact zona care ar trebui să te ajute atunci când sistemul nu mai pornește corect.

Astfel, dacă PC-ul ajunge în meniul de recuperare, mouse-ul și tastatura USB devin complet nefuncționale, făcând imposibilă orice acțiune de depanare. Cu alte cuvinte, dacă sistemul nu mai pornește normal, utilizatorul rămâne blocat în fața unui ecran pe care nu poate naviga deloc.

Microsoft recunoaște problema, dar soluția întârzie

Compania a confirmat deja eroarea și lucrează la un nou update care să repare situația. Până atunci, perifericele funcționează normal în Windows, atâta timp cât sistemul reușește să pornească. Problema apare exclusiv în mediul WinRE.

Cei care folosesc dispozitive PS/2, conectate prin porturile clasice rotunde, par să fie exceptați de la această eroare, semn că bucăți foarte vechi de cod din era Windows NT încă rulează în fundalul versiunilor moderne de Windows 11.

Pentru utilizatorii afectați, nu există momentan o soluție practică în afară de repornirea completă a calculatorului.

...citeste mai departe despre "Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare" pe Ziare.com

Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului
Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului
Microsoft aduce un nou nivel de interacțiune între utilizatori și PC-urile cu Windows 11, introducând activarea vocală prin comanda „Hey Copilot”. După ani de testare internă și...
Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
Meta a confirmat că va opri suportul pentru aplicația Messenger pe Windows și Mac OS începând cu 15 decembrie 2025, ca un pas în strategia companiei de a-și consolida serviciile de...
#tehnologie, #Windows, #Microsoft , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0890 RON

0.0001

1 USD = 4.3632 RON

0.0143
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  3. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  4. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  5. Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
  6. Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
  7. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  8. Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech
  9. Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
  10. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari

Ultimele emisiuni

Acum 22 minute

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026