Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 12:45
Fotografia care a devenit imaginea de campanie a noului sistem de operare Microsoft XP, lansat în 2001/ FOTO:X/@Vinarquia

Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei digitale din anii 2000.

Fostul inginer Microsoft Dave W. Plummer, omul din spatele unor componente legendare precum Task Manager, Windows Pinball și ZIP Folders, a povestit recent pe X (fostul Twitter) cum a apărut celebra cheie „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”. Contrar miturilor de pe internet, nu a fost vorba despre un hack, ci despre o scurgere internă de date, scrie Connect.

Nu era o cheie de activare falsă, ci era una oficială

Plummer explică faptul că respectiva combinație provenea dintr-un Volume Licensing Key (VLK) real, destinat instalărilor corporative de Windows XP. Versiunile de volum ale sistemului de operare erau gândite pentru marile companii și instituții, care aveau nevoie să instaleze rapid sistemul pe sute sau mii de computere fără validare online individuală.

„FCKGW nu era o cheie falsă, ci una reală, folosită pentru instalările de volum din corporații. Sistemul WPA o recunoștea ca legitimă și o marca drept activată permanent, fără să mai trimită date către Microsoft”, a explicat Plummer.

Cu alte cuvinte, oricine avea un CD de instalare pentru Windows XP și introducea cheia respectivă obținea un sistem complet funcțional, fără perioadă de grație, fără watermark, fără activare online. Cheia „scăpată” online a transformat rapid pirateria într-un fenomen global. În anii 2000, internetul era abia la început, iar forumurile și site-urile de piraterie ajutau ca acest cod să circule liber în întreaga lume.

Microsoft a reacționat abia odată cu Service Pack 1, care a blocat cheia din activare. Însă până atunci, milioane de computere rulau deja versiuni „activate permanent” de Windows XP.

