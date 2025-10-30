Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 18:38
28 citiri
Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
FOTO Unsplash

Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, giganții Google și Amazon ar fi încheiat cu statul Israel un acord confidențial care conține clauze neobișnuite privind gestionarea datelor și respectarea solicitărilor legale internaționale.

Documentele analizate fac referire la Project Nimbus, un contract de 1,2 miliarde de dolari semnat în 2021, care ar prevedea o serie de mecanisme prin care companiile ar fi obligate să comunice indirect guvernului israelian atunci când primesc cereri de acces la date din partea altor state.

„Winking mechanism”, semnalul secret către Israel

Potrivit surselor citate, contractul ar include un sistem denumit „winking mechanism”, prin care Google și Amazon ar trebui să trimită Israelului „semnale financiare codificate” ori de câte ori respectă o cerere externă de acces la date israeliene.

Mecanismul ar funcționa astfel: dacă o autoritate străină, de exemplu, din SUA sau din Europa, solicită informații privind utilizatori sau instituții israeliene, iar asupra cererii există o ordonanță de confidențialitate, companiile ar fi obligate să efectueze plăți simbolice către Israel, codificate după țara solicitantă (ex: +1 pentru SUA = 1.000 de shekeli). Dacă identitatea țării nu poate fi dezvăluită, suma ar crește până la 100.000 de shekeli.

Mai mult, documentele ar arăta că Google și Amazon nu pot suspenda accesul Israelului la serviciile de cloud, nici măcar în cazul instituțiilor militare sau de securitate, o prevedere care ridică întrebări serioase privind neutralitatea și responsabilitatea etică a furnizorilor de tehnologie.

Google a negat categoric acuzațiile. „Ideea că am eluda obligațiile legale în SUA sau în orice altă țară este complet falsă”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Engadget. Totuși, lipsa de transparență a contractului și caracterul tehnic al clauzelor lasă multe întrebări fără răspuns.

De altfel, Project Nimbus a fost contestat încă de la semnare chiar din interiorul companiilor. Zeci de angajați Google și Amazon au protestat public, avertizând că infrastructura cloud ar putea fi folosită pentru supraveghere și operațiuni militare în teritoriile palestiniene.

Potrivit surselor The Guardian, la licitația pentru Nimbus a participat și Microsoft, însă compania ar fi fost exclusă din cursă tocmai pentru că a refuzat unele cerințe impuse de statul israelian.

#tehnologie, #Amazon, #Google, #Israel , #Stiri Internet

