Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:31
43 citiri
HBO Max lansează trailerul pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial în legătura directă cu Game of Thrones VIDEO
Secvență din film FOTO / HBO Max

HBO Max a lansat trailerul oficial pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, o nouă serie care ne poartă înapoi în timp, mai exact cu o sută de ani înainte de evenimentele din serialul original. Povestea urmărește începuturile unui erou neașteptat. Este vorba de Ser Duncan the Tall, un cavaler care luptă nu pentru glorie, ci pentru onoare.

Trailerul dezvăluie un peisaj familiar, dar mai puțin corupt de putere, cu sate liniștite, turniruri grandioase și primele scântei ale intrigilor regale. Dunk, un cavaler modest fără titlu sau pământ, pornește într-o călătorie plină de pericole, ghidat doar de dorința de a apăra cei slabi.

Alături de el se află Aegon Targaryen, supranumit Egg, un prinț sub acoperire care va deveni scutierul său și, mai târziu, unul dintre cei mai importanți regi din istoria celor Șapte Regate.

O poveste despre curaj, prietenie și începuturile Targaryenilor

Bazată pe nuvelele scrise de George R.R. Martin, noua producție promite să exploreze o epocă uitată din istoria Westeros, una în care onoarea și loialitatea se ciocnesc de ambiție și trădare. Imaginile din trailer surprind dueluri spectaculoase, armuri strălucitoare și atmosfera densă de la curtea Targaryenilor, dominată de simbolul lor distinct: părul argintiu și focul interior.

Dialogurile lui Dunk dezvăluie esența personajului: un om simplu care crede în dreptate, într-o lume în care noblețea nu mai ține de sânge, ci de fapte. Serialul „A Knight of the Seven Kingdoms” va avea premiera pe 18 ianuarie, exclusiv pe HBO Max.

