Tehnici de fizioterapie eficiente în recuperarea post-AVC

Accidentul vascular cerebral (AVC) este o afecțiune gravă care apare atunci când fluxul de sânge către o parte a creierului este blocat sau întrerupt. În funcție de zona creierului afectată, acesta poate avea un impact semnificativ asupra vieții unei persoane, afectând funcțiile motorii, senzoriale și cognitive. Recuperarea post-AVC este un proces complex și individualizat, care depinde de severitatea și localizarea accidentului vascular, vârsta, sănătatea generală a persoanei și multe altele. Fizioterapia joacă un rol esențial în acest proces, scopul principal fiind restabilirea independenței și îmbunătățirea calității vieții persoanei afectate.[1][2] În acest articol, îți vom vorbi despre câteva dintre tehnicile de fizioterapie folosite în recuperarea post-AVC.

Exerciții terapeutice

Exercițiile terapeutice reprezintă o parte esențială a procesului de recuperare după un accident vascular cerebral (AVC). Acestea includ o serie de mișcări fizice și activități special concepute pentru a ameliora sănătatea și a sprijini recuperarea funcțională a pacienților.

Există mai multe tipuri de exerciții terapeutice care pot fi utilizate pentru recuperarea post-AVC. Exercițiile de forță, de exemplu, ajută la îmbunătățirea tonusului muscular și a forței, facilitând astfel realizarea activităților zilnice. Exercițiile de coordonare sunt esențiale pentru a ajuta pacientul să își recâștige controlul asupra mișcărilor, în timp ce exercițiile de mobilitate vizează îmbunătățirea flexibilității și a gamei de mișcare. În plus, exercițiile de echilibru sunt foarte importante pentru prevenirea căderilor și a accidentelor. Fizioterapeutul va adapta tipurile de exerciții la nevoile specifice ale fiecărui pacient, având în vedere sănătatea generală a acestuia, nivelul său de mobilitate și obiectivele de recuperare.[1][2][3]

Ads

Se recomandă ca exercițiile terapeutice să fie începute cât mai curând posibil după AVC și să fie efectuate regulat.

Terapia manuală

Terapia manuală este o formă de terapie ce presupune manipularea și mobilizarea țesuturilor moi și a articulațiilor pentru a ameliora durerea, a îmbunătăți funcția motorie și a crește mobilitatea. Aceasta este adesea utilizată în tratamentul pacienților care suferă de diverse afecțiuni, inclusiv accidente vasculare cerebrale (AVC).[1][2]

Beneficiile terapiei manuale în recuperarea post-AVC sunt multiple. De exemplu, poate ajuta la îmbunătățirea funcției motorii, creșterea flexibilității și reducerea spasticității. De asemenea, poate ajuta la îmbunătățirea sensibilității și la prevenirea contracturilor musculare. În plus, terapia manuală poate ajuta la îmbunătățirea circulației, a coordonării și a echilibrului, toate fiind aspecte esențiale pentru recuperarea post-AVC.[1][2]

Stimulare electrică funcțională

Ads

Stimularea electrică funcțională este o tehnică de recuperare ce presupune aplicarea unor electrozi pe zonele musculare cu probleme, cu scopul de a genera stimularea electrică a nervilor. Rolul său este acela de a reactiva și stimula nervii și mușchii paralizați, cu scopul de a restabili funcțiile pierdute.[3]

Beneficiile stimulării electrice funcționale sunt multiple. Poate ajuta la restabilirea mișcării musculare, esențială pentru îndeplinirea activităților de zi cu zi, la recuperarea controlului vezicii urinare și intestinului și la îmbunătățirea respirației prin stimularea diafragmei. Mai poate ajuta la tratamentul sau prevenirea escarelor (prin stimularea mușchilor fesieri), la îmbunătățirea funcțiilor sexuale (erecție și ejaculare), la reducerea durerii și la ameliorarea problemelor de deglutiție (înghițire). Aceste beneficii pot contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanei afectate.[3]

Recuperarea post-AVC este un proces individual și necesită răbdare și perseverență. Cu ajutorul unei echipe multidisciplinare și al unui program de fizioterapie bine adaptat, mulți pacienți pot recâștiga o bună parte din funcționalitatea pierdută și pot avea o viață activă și independentă. Cu cât începe mai devreme fizioterapia, cu atât mai mari sunt șansele de recuperare. Ideal ar fi ca aceasta să înceapă încă din timpul spitalizării, sub supravegherea unui specialist.

Ads

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Pentru un diagnostic corect și un plan de tratament și de recuperare personalizat, este recomandat să consulți un specialist!

Bibliografie:

1. Shahid, Jawaria, et al. „A Comprehensive Review of Physical Therapy Interventions for Stroke Rehabilitation: Impairment-Based Approaches and Functional Goals”, Brain Sciences, vol. 13, no. 5, 25 Apr. 2023, pp. 717–717, pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10216461/, https://doi.org/10.3390/brainsci13050717. Accesat la 30 Oct. 2024.

2. „Physiotherapy after a Stroke”, Stroke Association, 2024, www.stroke.org.uk/stroke/life-after-stroke/physiotherapy. Accesat la 30 Oct. 2024.

3. „Physiotherapy - Techniques”, NHS, Oct. 2017, www.nhs.uk/conditions/physiotherapy/how-it-works/. Accesat la 30 Oct. 2024.

4. „Functional Electrical Stimulation”, Cleveland Clinic, 17 July 2019, my.clevelandclinic.org/health/treatments/21163-functional-electrical-stimulation-fes. Accesat la 30 Oct. 2024.

Ads