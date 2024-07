Mai săraci din 2025. Noile taxe și impozite ce ar urma să fie impuse de guvern, după alegeri: „O fraudă de proporții istorice!"

După eliminarea restricțiilor „COVID", Guvernul PSD+PNL a demarat sarabanda scumpirilor. Au fost introduse și majorate taxe și impozite pe bandă rulantă. Însă, au fost și majorate salarii „din pix", măsură ce a generat inflație și implicit, o scădere și mai mare a puterii de cumpărare a românilor, susțin economiștii.

Specialiștii din domeniu se așteaptă ca din 2025, deci după alegeri, mediul socio-economic să fie și mai trist, marcat de austeritate. Cetățenii vor sărăci, companiile vor suferi, în special IMM-urile cu capital autohton. Pe marginea acestui subiect Ziare.com a discutat cu economistul Bogdan Glăvan, analistul economic Adrian Negrescu și cu politologul Radu Enache.

Bogdan Glăvan, economist: „Vom avea creșteri semnificative ale taxelor, din 2025"

Bogdan Glăvan, profesor universitar, este convins că Guvernul va continua seria majorării de taxe și de impozite, iar următoarele vizate sunt: TVA-ul, impozitele pe proprietate (casă, terenuri, mașină etc.) și impozitul pe salariu.

„Mă aștept la o scădere a puterii de cumpărare a cetățenilor din 2025, pentru că fiscalitatea va continua să crească și chiar dacă nu va crește de la 1 ianuarie 2025, ci poate de la 1 iunie sau 1 iulie 2025, pentru că noul guvern va trebui să ia niște măsuri care să respecte măcar puțin Constituția și legile țării, care spun că trebuie să treacă măcar șase luni pentru ca o modificare fiscală să-și producă efectele.

Vom avea creșteri semnificative ale taxelor. Mă refer la cele trei categorii care nu au crescut, încă: TVA, impozitul pe proprietăți, impozitul pe salariu. În rest, toate au crescut. Au crescut accizele, a crescut impozitul pe profit, au introdus impozitul pe cifra de afaceri, au înlocuit regimul de microîntreprindere cu impozitul pe profit" a declarat Glăvan, pentru Ziare.com.

Ads

Economistul avertizează: fiecare cetățean va fi afectat de majorarea taxelor și a impozitelor, direct sau indirect, prin scumpirea tuturor produselor și a serviciilor.

„O parte a populației poate că s-a ghidat după principiul că 'ce mă interesează pe mine cifra de afaceri, că eu nu fac afaceri?' sau că 's-a majorat acciza la carburant, nu am mașină'. Ei nu au înțeles că orice impozit se repercutează asupra vieții lui. Astfel, va veni momentul ca inclusiv acel cetățean să-și dea seama că va fi direct afectat, nemijlocit, de această creștere a fiscalității", a precizat cadrul universitar.

Guvernul PSD+PNL este principalul vinovat pentru inflația mare, implicit pentru scăderea nivelului de trai al populației, în condițiile în care România cheltuiește mult mai mult decât produce, avertizează Bogdan Glăvan.

„Nicio țară din lume nu poate fi prosperă dacă se bazează pe creșterea taxelor. Este o politică toxică, nocivă, ce trebuie împiedicată, mai ales într-o țară ca România în care statul este administrator într-un mod îngrozitor.

Ads

Într-un orizont mai larg, pot spune că asistăm în România la o fraudă de proporții istorice. Nu am mai asistat la așa ceva din anii '90, în care finanțele publice sunt devalizate, se bagă adânc mâna în finanțele publice pentru a împărți 'pomeni', avantaje, subvenții, programe pentru primării, pentru a rămâne unii la putere.

Deficitul bugetar este enorm, nu am mai avut așa ceva din anii '90. Am mai avut în 2010, când am trecut prin criza economică mondială și în pandemie, când iarăși a fost o criză mondială, iar economia a fost închisă o perioadă. Dar acum, pe timp de pace, de înflorire, de investiții și de creștere economică, cum e posibil să avem un asemenea deficit? Singurul scop de a prosti lumea și de a crea acel sentiment de 'ce bine o ducem!', 'ce bine că ne dau!'. Dar anul viitor, același guvern va continua să se întoarcă împotriva cetățenilor, cu diverse pretexte. Nu vor spune că au condus într-un mod mafiot.

Ceea ce va urma din 2025 a spus-o și BNR. Economistul-șef a spus că 'la anul va veni nota de plată pentru modul în care este guvernată România în an electoral'", a precizat Glăvan.

Ads

În ciuda măsurilor fiscale agresive stabilite de guvernanți, reculul va veni pentru executiv în curând: românii vor face tot posibilul pentru a fenta legea, pe care o consideră abuzivă, susține economistul.

„Efectele măsurilor fiscale se întind în timp, șocul nu se produce imediat. Și e important să ne aducem o lecție. În 2010, când guvernul de atunci a decis tăierea salariilor bugetarilor și creșterea taxelor, în următorul an a colectat mai bine, sigur, un procent în plus din creșterea TVA-ului. Doar că, în anii care au urmat, 2012-2014, acest surplus s-a diminuat, până când guvernul a ajuns să colecteze mai puțin decât o făcea înainte de 2010. De ce? Pentru că la orice acțiune există o reacție. De la persoanele fizice la cele juridice, fiecare persoană va reacționa mai lent sau mai rapid pentru noul context. Nimeni nu stă să fie jupuit. De asta, eu sunt siderat de slabul nivel al discuției, pe materie de fiscalitate în România. Cetățenii sunt tratați ca niște pioni. Li se dă cu niște taxe în cap. Ne imaginăm că vor curge taxe la buget. În acest an există încasări mai mari, dar noi trebuie să comparăm aceste date cu cât a estimat guvernul că va colecta. La fel și anul trecut, când au crescut taxele.

Ads

Acest fenomen, de creștere a veniturilor fiscale, este temporar. Oamenii își vor ajusta afacerile și traiul, astfel încât nu vor plăti. Fie va crește evaziunea fiscală, fie vor pleca din țară. În consecință, creșterea fiscalității nu produce o creștere sustenabilă a veniturilor bugetare. Este o miopie să crezi că peste ani vei rămâne, ca guvern, cu acest beneficiu", a concluzionat Bogdan Glăvan, pentru Ziare.com.

Adrian Negrescu, analist economic: „Ni se dă cu o mână, dar ni se ia cu două"

Românii vor fi „atacați" din toate direcțiile, după alegeri, subliniază Adrian Negrescu.

„Asistăm la un exercițiu de scamatorie financiară, pe care ni-l propun politicienii în momentul de față. Practic, e un fel de ‘alba-neagra’ în care ni se dă senzația că punem mâna pe cartea câștigătoare, când de fapt avem mai mult de pierdut. Ni se dă cu o mână, dar ni se ia cu două, prin creșterea prețurilor, prin inflația pentru care autoritățile pare că nu găsesc sau nu-și doresc să găsească o soluție, pentru a o tempera cât de cât, având în vedere puterea de cumpărare a românilor.

Ads

Perspectivele nu arată deloc bine, în condițiile în care, să nu uităm, se discută deja despre posibila creștere a TVA-ului, începând de la 1 ianuarie anul viitor. Una dintre cele mai importante bănci din România, Unicredit, estima o potențială creștere a TVA-ului de la 19%, la 22%. Acest lucru ar însemna o lovitură puternică pentru economie, mai ales pentru cei care abia se descurcă cu banii de la o zi la alta. Sunt aproape 4 milioane de români în risc de sărăcie, în acest moment, aspect menționat de INS, săptămâna trecută. Pentru majoritatea populației, majorarea TVA-ului va însemna prețuri mai mari, iar acest lucru va însemna, din păcate, o scădere a puterii de cumpărare și un nivel de trai mai redus. Mai mult decât atât, va genera probleme pe lanțurile economice. Un TVA mai mare va conduce, din păcate, o accentuare a blocajului financiar și la probleme de finanțare, mai ales pentru microîntreprinderi. Iar dacă această măsură de creștere a TVA-ului va fi însoțită și de creșterea impozitului pe venituri, de la 10% la 16%, așa cum se estimează inclusiv de această bancă, lucrurile vor lua o turnură negativă, iar drumul către o posibilă recesiune tehnică va fi aproape bătut", a avertizat Negrescu, pentru Ziare.com.

„Dacă ai un serviciu și câștigi un salariu, asta nu înseamnă că în 2025, acești bani îți vor ajunge"

Pentru că scăderea nivelului de trai în 2025 este o ipoteză ce se va împlini, românii trebuie să se preocupe din timp de cum își vor putea crește veniturile, susține Adrian Negrescu, analist economic.

„Din 2025 vom plăti nota de plată pentru acești doi ani de zile pierduți, în care interesele electorale au ținut prim-planul, doi ani pierduți de reforme pentru România, în care s-au adunat datorii din ce în ce mai mari, pe care, din păcate, le vom plăti din taxe și impozite. Anul viitor vor crește taxele pe proprietate, taxele pe mașini, taxele pe tot ceea ce câștigăm într-un fel sau altul, în țara noastră. Asta dincolo de inflație, dincolo de prețurile pe care le vom plăti, mai mari decât în momentul de față.

Din această perspectivă, pentru majoritatea populației se pune problema generării unor surse alternative de venit. Dacă ai un serviciu și câștigi un salariu, asta nu înseamnă că anul viitor banii aceia îți vor ajunge. Trebuie să ne gândim ce facem: ori să facem un curs de pregătire pentru o altă meserie, să mai găsim o sursă de venit, pentru că banii vor fi din ce în ce mai puțini, raportați la prețurile din magazin", a precizat Negrescu, pentru Ziare.com.

Radu Enache, politolog: „Mediul economic românesc este nefavorabil IMM-urilor"

În ceea ce privește susținerea IMM-urilor românești, politologul Radu Enache crede că doctrina declarată a formațiunilor aflate la butoanele puterii nu mai are vreo relevanță. Micii întreprinzători sunt defavorizați, mai ales în aceste vremuri marcate de turbulențe economice, e de părere cadrul universitar.

„Ce fel de societate suntem noi? Dacă luăm agenții economici, o distribuție echilibrată ar fi ca 1/3 să fie întreprinderi de stat, din domenii strategice, 1/3 marii investitori, mari companii naționale sau transnaționale, iar 1/3 întreprinderi mici și mijlocii, care să asigure sustenabilitatea unei importante părți a populației, iar aici vorbim inclusiv despre fermieri, despre meseriași, diverși prestatori de servicii. Aceste treimi pot varia, în anumite situații.

La noi, companiile de stat funcționează la minim, cele care mai sus sunt pe cale de a fi listate la bursă, deci vorbim despre o privatizare ascunsă, iar IMM-urile falimentează pe bandă rulantă, potrivit celor mai recente date oficiale. E clar că mediul economic românesc este nefavorabil IMM-urilor. Sunt oameni care nu pot susține o afacere din motive obiective. Astfel, ori pleacă la muncă în afară, ori se angajează la stat, și plângem că avem mulți angajați la stat. Nici social-democrații, nici național-liberalii n-au demonstrat că au voința de a trage țara într-o direcție bună", a comentat Enache, pentru Ziare.com.

...citeste mai departe despre "Mai săraci din 2025. Noile taxe și impozite ce ar urma să fie impuse de guvern, după alegeri: „O fraudă de proporții istorice!"" pe Ziare.com

Ads