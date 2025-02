Românii plătesc cele mai mari taxe pe salarii, deși au printre cele mai mici venituri din UE. Un cunoscut economist arată de ce este vina Guvernului

Profesorul universitar Cristian Păun explică de ce românii au printre cele mai mari taxe pe salarii, în contextul în care veniturile lor sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Nu este un secret că în România salariații plătesc unele cele mai mari taxe pe veniturile câștigate, în timp ce aproape o treime dintre români erau expuși riscului de sărăcie și excluziune socială în 2023, procentul cel mai mare din Uniunea Europeană.

Cu un deficit bugetar enorm, Păun subliniază că România este obligată să crească taxele, inclusiv pe muncă, dar avertizează că „Evident că există și alte măsuri. Din păcate, nu mai avem timp pentru ele. Timpul s-a scurs demult. Nu poți veni să ceri noi taxe poporului fără a moderniza niciun pic statul. Fără a lua la puricat agenții și companiile de stat care toacă taxele românilor și umflă cheltuielile și deficitul”, explică într-o analiză pentru „Adevărul” profesorul Păun.

Acesta amintește că România a amânat reformele esențiale și că „incompetența autorităților, care nu reușesc să absoarbă fonduri europene de zeci de miliarde de euro se răsfrânge tot asupra populației și a mediului privat.”

„Modernizarea, reformarea și digitalizarea trebuiau începute demult, trebuia să producă efectele pozitive asupra bugetului de ceva vreme. În plus, nu poți cere noi taxe și să ratezi sistematic sume nerabursabile (de la Uniunea Europeană) de miliarde de euro. Și să ridici nedumerit din umeri, să ne spui că nu există altă soluție”, punctează profesorul. El vorbește și de faptul că România nu reușește să țină sub control economia gri, care crește de la an.

„Mai mult, nu poți să ceri bani în plus acelorași din sistemul economic și pe alții să îi ierți sistematic de plata taxelor. Să închizi ochii la cei care se ocupă cu lucruri necurate (contrabandă, evaziune, contrafacere de produse). Nu poți să ceri bani în plus românilor fără să cunoști tot ce face fiecare din subordinea ta, de ce și pentru ce își ia salariul. Sunt multe instituții inutile, sunt multe agenții care fac același lucru, se calcă pe bătături”, afirmă el.

În ceea ce privește fiscalitatea pe muncă, profesorul Păun conchide: „Povara fiscală pe salarii este mare din două motive. Contribuția la sănătate este imensă, de 10%. Și nu primim mare lucru de ea. Iar contribuția la pensii de 25%, deși este mare, nu primim nici de ea mare lucru și vom primi și mai puțin în viitor.” Potrivit acestuia, soluția ar fi reducerea contribuției la sănătate la 5% și scutiri de impozit pe venit pentru salariile mici.

