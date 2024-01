Fără taxe și impozite noi în 2024: ”E respectul minim pentru mediul de afaceri”

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat că în 2024 nu vor fi adăugate impozite şi taxe noi şi a menţionat că acest lucru reprezintă o minimă formă de respect pentru mediul de afaceri, precizând că nici nu ar fi corect şi cinstit să fie luată altă decizie.

“2024 nu este în discuţie cu impozite şi taxe. Anul 2024 este cu zero impozite şi taxe. Să fie clar. E respectul minim, decenţa minimă pentru mediul de afaceri şi nici nu ar fi corect şi cinstit”, a declarat Marcel Boloş luni, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că trebuie realizată o reformă a sistemului de impozite şi taxe, dar că acest lucru este în discuţie din 2025.

“Nu cred că este o noutate pentru nimeni jalonul 207, care spune în mod clar că trebuie să implementăm o reformă a sistemului de impozite şi taxe, dar pentru toată lumea s-a spus de fiecare dată exact acelaşi lucru este în discuţie începând cu anul 2025. (...) Noi pornim de la o realitate, cu un jalon în faţă şi cu o obligaţie asumată de România. Cum să vă spună ministrul Finanţelor ”Staţi puţin că n-o să facem noi reforma impozitelor şi taxelor”?. E trecut acolo negru pe alb că va fi anul 2025 şi asta ştie toată lumea”, a precizat Marcel Boloş.

El s-a referit în conferinţa de presă şi la jalonul 206 din PMRR, referitor la revizuirea cadrului fiscal, care prevede ”analiza sistemului fiscal al României cu scopul de a formula recomandări pentru a se asigura faptul că sistemul fiscal contribuie la promovarea şi menţinerea unei creşteri economice sustenabile”.

“Noi am transmis la Comisia Europeană toate informaţiile necesare prin care jalonul 206 cu micro-întreprinderile socotim că este implementat. Comisia Europeană vede problema micro-întreprinderilor prin prisma a câţi rămân în sistem şi aplică regimul fiscal al microîntreprinderilor. În momentul de faţă, fără să modificăm acest plafon considerăm că am dus la bun sfârşit acest jalon, deci nu intenţionăm sub nicio formă, mai ales că avem şi pe lege acest lucru, că nu modificăm impozite şi taxe. Probabil va fi o discuţie mai contondentă cu Comisia Europeană, dar noi avem acolo toate informaţiile necesare cu privire la îndeplinirea jalonului. Există această discuţie, nu ştiu cum se va finaliza. Poziţia Ministerului de Finanţe este cea conform legii, zero impozite şi taxe”, a mai afirmat Marcel Boloş.

