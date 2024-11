Noul decont de TVA se depune din luna februarie. Ce trebuie sa completezi in plus

Contribuabilii trebuie sa completeze informatii noi in decontul de TVA incepand din luna februarie 2013, dupa ce autoritatile fiscale au introdus in formular o sectiune noua, odata cu implementarea sistemului TVA la incasare de la inceputul acestui an.

Decontul de TVA se depune pana luni, 25 februarie, de catre contribuabilii cu perioada fiscala luna calendaristica, pentru oepratiunile realizate in ianuarie. Cei care raporteaza trimestrial vor depune noul decont de TVA, modificat la inceputul anului, abia in 25 aprilie.

Decontul de TVA, formular 300, a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 1790/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 791, din 26 noiembrie 2012.

