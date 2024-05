Recuperare taxa auto: Cui ne adresam, ce documente depunem

Taxa auto obligatorie va fi amanata pana la 1 ianuarie 2013, iar persoanele care au achitat-o deja se pot adresa administratiilor financiare locale sau instantelor de judecata pentru a-si recupera banii.

In prezent, zeci de mii de romani au dat in judecata statul roman si cer inapoi banii incasati ilegal din taxa auto.

Pasii care trebuie urmati pentru recuperarea taxei auto

Pentru recuperarea taxei auto, trebuie depusa o petitie la Directia Generala de Finante Publice Judetene, actualizata cu dobanda legala pana la data platii. Reprezentantii directiei sunt obligati sa raspunda la aceasta cerere in 30 de zile.

Cererea de restituire a diferentei de taxa se depune, fie la organul fiscal teritorial competent, fie la sediul DGFP, impreuna cu urmatoarele documente:

- copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare);

- copie dupa cartea de identitate a autovehiculului eliberata de Registrul Auto Roman;

- copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului eliberat de Serviciul inmatriculari din cadrul Institutiei Prefectului;

- copie dupa Cartea de Identitate (in cazul persoanelor fizice) sau CIF (in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice autorizate).

In cazul in care raspunsul este negativ, contribuabilii pot initia actiuni in fata instantelor de judecata prin care sa solicite restituirea sumei, rata de succes a unor asemenea procese fiind ridicata, a declarat pentru AvocatNet.ro, Carmen Diaconu, avocat in cadrul firmei "Olteanu si Asociatii".

Un proces pentru recuperarea taxei auto dureaza opt luni in conditii normale, insa poate ajunge si la doi ani. Pentru recuperarea banilor prin intermediul instantei, trebuie depuse la tribunalul in raza caruia se afla domiciliul, urmatoarele documente:

- cartea de identitate a masinii in copie, cu prezentarea originalului in instanta pentru conformitate;

- contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului

- decizia de impunere a platii taxei de poluare eliberata de Administratia Finaciara competenta si dovada platii taxei de poluare.

In cazul in care cei care au achitat taxa nu mai detin o copie de pe chitanta fiscala trebuie sa se adreseze organului fiscal la care au platit taxa, care le va elibera o copie a documentului de plata.

In cazul autovehiculelor achizitionate in sistem leasing, Carmen Diaconu recomanda incheierea unei conventii de cesiune de creanta litigioasa, pentru ca taxa a fost achitata de catre locator (persoana care da in locatie un lucru), si nu de utilizator. Este insa suficienta si o procura din partea societatii de leasing prin care aceasta mandateaza utilizatorul sa intreprinda toate demersurile necesare pentru recuperarea taxei.

Taxa a fost suspendata in luna ianuarie 2012, in urma unei ordonante de urgenta. Suspendarea taxei auto a privat Fondul pentru mediu de 336 milioane de lei, se arata in ordonanta. Reducerea taxei cu 25% redusese acest fond cu 240 de milioane de lei.

Guvernul suspenda taxa auto la vanzare si pierde 570 milioane lei

La sfarsitul lunii august, premierul Victor Ponta declara ca Guvernul are de restituit o diferenta de 400 de milioane de euro celor care au platit in 2011 taxa de poluare si cerea gasirea unei solutii in acest sens astfel incat proprietarii de masini sa nu mai fie nevoiti sa dea in judecata statul.

Ponta: Guvernul are de platit cetatenilor 400 milioane de euro pentru taxa auto

