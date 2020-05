Tot ce trebuie sa stii despre declaratia unica - amanarea depunerii, plata taxelor si bonificatii

Termenul pentru depunerea declaratiei si, implicit, pentru plata obligatiilor fiscale aferente a fost prelungit.In plus, autoritatile au reglementat si acordarea unor bonificatii pentru conformarea voluntara, pentru anul 2019.Ce se intampla cu cei care au platit deja taxele aferente veniturilor pe anul 2019, fara a beneficia de bonificatii?Ordonanta de Urgenta nr. 69/2020, adoptata recent, prevede, in primul rand, prelungirea termenului de depunere a declaratiei unice de catre persoanele fizice pentru anul 2019, de la 25 mai, la 30 iunie 2020.In al doilea rand, actul normativ stabileste nivelul si conditiile de acordare a bonificatiilor pentru persoanele care isi indeplinesc la timp obligatiile fiscale declarative si de plata aferente anului 2019.Astfel, se acorda o bonificatie de 5% din valoarea impozitului si a altor contributii aferente anului 2019, daca acestea sunt stinse integral - prin plata sau compensare - pana la data de 30 iunie 2020.In plus, se acorda o bonificatie suplimentara de 5%, daca declaratia unica este depusa prin mijloace electronice pana la aceeasi data. Aceasta din urma se acorda doar daca este indeplinita si conditia privind plata taxelor.Practic, daca obligatiile fiscale sunt stinse in termenul prevazut, insa declaratia unica nu este depusa prin mijloace electronice, contribuabilul beneficiaza doar de bonificatia de 5%, pentru plata taxelor in termenul prevazut.Totodata, OUG 69/2020 reglementeaza si faptul ca, incepand cu anul 2021, contribuabilii vor putea beneficia de bonificatii de maximum 10% din valoarea impozitului pe venit anual si a altor contributii anuale - detaliile cu privire la nivelul bonificatiei, conditiile care trebuie indeplinite si procedura de acordare urmand a fi publicate.Cum se aplica bonificatia?In momentul completarii declaratiei, contribuabilii isi vor diminua valoarea obligatiilor fiscale datorate cu procentul aferent bonificatiilor.Persoanele fizice care au depus declaratia unica privind venitul realizat in anul 2019 pana la introducerea noilor prevederi, respectiv 14 mai 2020 (indiferent de modalitatea de depunere), vor putea accesa bonificatiile, daca respecta conditiile de acordare, prin completarea unei declaratii rectificative. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa publice un nou formular al declaratiei unice, care sa contina t ...citeste mai departe despre " Tot ce trebuie sa stii despre declaratia unica - amanarea depunerii, plata taxelor si bonificatii " pe Ziare.com