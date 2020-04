Studiu PwC Romania: 90% dintre companii considera ca amanarea platii obligatiilor fiscale este cea mai utila dintre masurile fiscale luate in actualul context

"Mediul de afaceri se confrunta cu un climat imprevizibil, fara precedent, care duce la o scadere neasteptata a veniturilor intr-un termen scurt.Multe companii gasesc cu greu solutii pentru a-si asigura lichiditati si au nevoie de sprijinul guvernului.Amanarea platii taxelor reprezinta o gura de oxigen in aceste conditii. In continuare, va fi nevoie de alte masuri pentru a combate efectele negative ale pandemiei COVID-19.Totusi asteptarile trebuie sa ramana realiste, raportate la posibilitatile bugetare.Spun asta pentru ca in ultimii ani, desi am avut crestere economica, a fost aplicata o politica fiscala prociclica care a dus la restrangerea spatiului fiscal, limitand mijloacele de interventie ale guvernului intr-o situatie de criza, asa cum este cea pe care o traversam acum", a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner PwC Romania.In ceea ce priveste impactul masurilor luate de autoritati in contextul pandemiei COVID-19, marea majoritate a respondentilor au apreciat ca benefice si alte masuri luate in zona fiscala, astfel:- 88% considera ca binevenita masura de amanare a termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport (inclusiv termenul pentru acordarea bonificatiei) de la 31 martie 2020 pana la 30 iunie 2020- 70% cred ca este utila masura ce stabileste platile anticipate trimestriale la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent."In contextul crizei actuale, masuri precum folosirea Spatiului Privat Virtual pentru emiterea documentelor, depunerea declaratiilor online si arhivarea electronica sunt necesare in relatia autoritati - contribuabili.Recent, guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, inca nepublicata, prin care autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa accepte documentele semnate cu semnatura electronica, trimise online de firme si persoane fizice.Stim, de asemenea, ca anul acesta administratia fiscala are in pregatire mai multe proiecte de digitalizare pentru a fi aplicate.Speram ca tot acest proces de digitalizare a serviciilor publice va fi accelerat in perioada urmatoare pentru ca ...citeste mai departe despre " Studiu PwC Romania: 90% dintre companii considera ca amanarea platii obligatiilor fiscale este cea mai utila dintre masurile fiscale luate in actualul context " pe Ziare.com