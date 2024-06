Omul de afaceri Constantin Badescu, arestat pentru evaziune

Omul de afaceri din Mehedinti Constantin Badescu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, in noaptea de vineri spre sambata, de Tribunalul Mehedinti, alaturi de alte patru persoane, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 12 milioane de euro.

Astfel, mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile au primit omul de afaceri Constantin Badescu, din Drobeta Turnu Severin, Mihai Florin, zis Murgu si fiii acestuia, Mihai Stelian si Mihai Nita, dar si un apropiat al acestora din localitatea Strehaia.

In cazul in care cei cinci nu se vor prezenta la sediul IPJ Mehedinti pentru a fi arestati, ei vor fi dati in urmarire generala.

Potrivit anchetatorilor, in urma perchezitiilor de joi dimineata, cand 15 persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Mehedinti, sapte persoane au primit ordonante de retinere pentru 24 de ore, intre acestea fiind si omul de afaceri Constantin Badescu, audierile finalizandu-se in cursul noptii.

Omul de afaceri a refuzat sa faca declaratii la iesirea de la audieri, cand a fost dus in arestul Politiei, dar avocatul sau a sustinut ca acuzatiile care i se aduc sunt nefondate.Aceeasi sursa precizeaza ca membrii gruparii sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata si evaziune fiscala.

Constantin Badescu este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Drobeta Turnu Severin. In topul afaceristilor, realizat in 2011 de Revista Forbes, Constantin Badescu ocupa pozitia 382 in clasament, avand o avare estimata la 10 - 11 milioane de euro si cea mai mare cifra de afaceri din judetul Mehedinti.

