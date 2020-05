Potrivit raportului de admitere al Comisiei de buget a Senatului, insusit marti de plen, "la nivelul ANAF se reduce numarul de vicepresedinti de la 4 la 3, in vederea eficientizarii procesului decizional aferent prin scurtarea circuitului informational care va asigura o mai mare coerenta decizionala si va diminua efortul depus pentru atingerea obiectivelor raportat la rezultatele obtinute".De asemenea, propunerea legislativa, initiata de un grup de parlamentari PSD, USR, ALDE si UDMR, stabileste incadrarea personalului Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) in cadrul general aplicabil functionarilor publici, dand posibilitatea ANAF sa atraga functionari publici potrivit activitatii de antifrauda fiscala.Se propune, totodata, desfiintarea functiilor publice specifice din cadrul DGAF si infiintarea unor functii publice generale care sa asigure redistribuirea personalului specializat in mod fluent, urmarind crearea posibilitatii de a redistribui personalul atat intre structurile ANAF, cat si intre structurile administratiei publice.Sedinta plenului Senatului de marti s-a desfasurat cu o prezenta restransa in sala, 33 de parlamentari, majoritatea lucrand de la distanta.Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. ...citeste mai departe despre " Numarul vicepresedintilor ANAF va fi redus de la patru la trei, a decis Senatul " pe Ziare.com