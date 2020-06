Noul model pentru Declaratia unica a fost publicat in Monitorul Oficial. Se poate depune pana pe 30 iunie

Formularul se poate depune pana la data de 30 iunie.Sunt aplicabile doua modificari in nou Declaratie unica, potrivit consultantului fiscal Adrian Benta, astfel:acordarea unei reduceri de 5% pentru plata impozitului, respectiv a asigurarilor sociale pana in data de 30 iunie 2020;acordarea unei bonificatii de 5% pentru depunerea electronica a declaratiei pana in data de 30 iunie.Reducerea de 10% este aplicata daca ambele conditii sunt indeplinite simultan."Contribuabilii au dreptul sa directioneze un procent de pana la 3,5% din impozitul pe venit catre unitati de cult, entitati fara scop patrimonial sau burse private. Formularul este rubricat corespunzator acestei posibilitati", subliniaza Adrian Benta.Pana acum, pe site-ul ANAF nu a aparut noul model de Declaratie unica pentru a putea fi descarcat.Ministerul de Finante a anuntat luna trecuta ca persoanele care vor sa redirectioneze sume din impozitul pe venit aferent anului 2019 catre ONG-uri si alte entitati nonprofit sau unitati de cult vor putea sa depuna formularele cu datele entitatilor/unitatilor de cult alese pana la data de 30 iunie 2020, noul termen stabilit si pentru depunerea declaratiei unice."Persoanele care vor sa redirectioneze sume din impozitul pe venit aferent anului 2019 catre ONG-uri si alte entitati nonprofit sau unitati de cult vor putea sa depuna formularele cu datele entitatilor/unitatilor de cult alese pana la data de 30 iunie 2020, noul termen stabilit si pentru depunerea declaratiei unice", preciza ministerul intr-un comunicat.Dupa ce a fost declansata pandemia de coronavirus, Ministerul Finantelor Publice a propus prorogarea mai multor termene de declarare si plata a obligatiilor fiscale.Citeste si:Parlamentul a adoptat OUG care prevede bonificatii pentru firmele care isi platesc impoziteleFirmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10% ...citeste mai departe despre " Noul model pentru Declaratia unica a fost publicat in Monitorul Oficial. Se poate depune pana pe 30 iunie " pe Ziare.com