Noul sistem de parcare pentru București. Care sunt tarifele pentru locurile de reședință și cele administrate de primării

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a explicat joi, 4 august, care este noul sistem de parcare pentru Bucureşti şi care sunt tarifele pe care şoferii vor fi nevoiţi să le plătească pentru a parca maşina în siguranţă.

Potrivit acestuia, până anul viitor, în zona centrală a Capitalei vor fi construite 30.000 de noi locuri de parcare.

Stelian Bujduveanu a declarat la Digi24 că sunt tarife diferenţiate pentru parcările de reşedinţă, administrate de primăriile de Sector şi locurile de parcare administrate de Primăria Generală Bucureşti.

”În Municipiul Bucureşti există două tipuri de locuri de parcare, cele de reşedinţă atribuite de primăriile de sectoare, la tarife de 400-600 de lei şi vorbim de locurile de parcare care sunt administrare de Primăria Municipiului Bucureşti, acele locuri de parcare trasate cu albastru. Noi nu ne atingem sub nicio formă de locurile de parcare de reşedinţă pe care cetăţenii le au şi le vor utiliza în continuare, an de an, la tarifele la care le-au preluat de la primăriile de Sector”, a declarat Bujduveanu.

Viceprimarul a precizat că riveranii vor plăti un tarif preferenţial de 1,6 lei pentru o noapte de parcare.

”Ce aducem nou în această politică de parking, vorbim de crearea de noi beneficii pentru riveranii care astăzi nu au putut să preia un loc de parcare, fiindcă s-au epuizat în proximitatea casei, acele locuri de parcare de reşedinţă şi venim cu un tarif preferenţial la un preţ de 1,6 lei/zi pentru ora 19.00 - 07.00, un loc de parcare cu rezervare în zona casei”, a spus Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu a precizat că pentru locurile de reşedinţă, în schimb, tariful este diferit.

”Tariful va fi de 50 de lei/lună pentru rezervare, pentru locul de reşedinţă. Rezervarea este în intervalul 19.00- 07.00. În rest, există un tarif de zi, pentru riverani, care se ridică la 100 de lei/lună. În total, însumează 150 de lei/lună, un loc de parcare, în proximitatea casei, cu rezervare. Nu poţi primi un loc de parcare de riveran, la tarif preferenţial, dacă nu ai documente care să ateste că locuieşti acolo. Măcar o viză de flotant”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Edilul a anunţat că deja au fost create 900 de noi locuri de parcare, iar până anul viitor, numărul acestora va creşte până la 30.000 numai în zona centrală.

