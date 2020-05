Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual se poate face prin sistem video

Sistemele sunt gata, dar vor fi functionale dupa ce Ordinul ministrului va fi publicat in Monitorul Oficial."Persoanele inregistrate in Spatiul Privat Virtual vor putea face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro, solutie care va permite achitarea a peste 30 de impozite si contributii. Totodata, Ministerul Finantelor Publice implementeaza inrolarea in SPV cu ajutorul identificarii in sistem video a persoanelor sau reprezentantilor unor companii sau entitati fara personalitate juridica", a anuntat Ministerul de Finante.In spatiul virtual, la accesarea serviciului "Plata obligatiilor fiscale", se va afisa pagina de pornire, in care trebuie ales CNP-ul pentru care se doreste plata. In cazul persoanelor care se autentifica in SPV cu NPOTP (nume, parola si OTP), in lista apare doar CNP-ul titularului de cont.La apasarea butonului "Afisare obligatii restante", se afiseaza lista obligatiilor ce pot fi platite prin platforma ghiseul.ro, si care cuprinde peste 30 de pozitii, de la impozitul pe venituri, la contributii, accize colectate si pana la plata unor penalitati.La apasarea butonului "Plateste", utilizatorul va fi directionat catre serviciul de plata online al platformei ghiseul.ro, unde are de bifat casuta "Aprob plata si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare" si butonul "Plateste". Din aceasta pagina nu mai exista posibilitatea intoarcerii la serviciul disponibil in SPV."In acelasi timp, populatia va avea optiunea sa se inregistreze online in SPV printr-o verificare video in baza documentelor transmise si/sau informatiilor comunicate pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal", arata ministerul.Daca informatiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entitatii fara personalitate juridica sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informatiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de imputernicit nu se pot verifica ori informatiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate optional rezulta ca acestea contin date incomplete sau incorecte, se notifica solicitantul la adresa personala de e-mail, in termen de cinci zile de la inregistrare, cu p ...citeste mai departe despre " Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual se poate face prin sistem video " pe Ziare.com