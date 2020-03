In lupta cu pandemia, Congresul american i-a scutit de taxe pe cei mai bogati 1% oameni din lume

Zilele trecute, in SUA, a fost adoptat planul istoric convenit de republicani si democrati pentru a ajuta economia americana sa faca fata crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus si sa evite intrarea intr-o recesiune de durata (stimulus bill).Intre altele, in documentul de 880 de pagini se regaseste si o prevedere controversata prin care cei mai bogati americani isi pot recupera o parte din banii dati statului prin taxe.CNN explica: Atunci cand persoanele fizice cumpara bunuri imobiliare, chiar daca fac acest lucru folosind un imprumut sau banii altor persoane, ei isi pot "amortiza" costul proprietatii fizice pin intermediul impozitelor platite.Sa presupunem, de exemplu, ca un contribuabil a cumparat o cladire de 2 milioane de dolari ca investitie. El va putea sa deduca sau sa scada din impozitele sale (deduceri de amortizare), chiar si 100.000 de dolari pe an, timp de 20 de ani, pentru a compensa costurile de cumparare si imbunatatire a proprietatii.Contribuabilul poate beneficia de aceste deduceri, chiar daca valoarea imobilului creste odata cu trecerea timpului.Acesta este si motivul pentru care Donald Trump "adora deducerile de amortizare", dupa cum a si declarat in timpul unei dezbateri prezidentiale din 2016 - este unul dintre multele moduri prin care a evitat sa plateasca milioane de dolari in impozite.Ce s-a schimbat in stimulus bill. Anterior, daca un cuplu casatorit ar avea deduceri de amortizare care depaseau venitul lor din afaceri imobiliare, cuplul ar putea pretinde aceasta "pierdere" pentru a compensa impozitele pe un venit de cel mult 500.000 de dolari obtinuti din alte surse, cum ar fi salariile de la un loc de munca.Odata cu noul plan economic, un cuplu bogat de contribuabili - si acest lucru se aplica numai persoanelor fizice, nu corporatiilor - poate acum sa deduca o suma nelimitata de "pierderi in exces" in imobiliare fata de veniturile din alte surse. Asta inseamna ca, acum, moguli imobiliari, care au si locuri de munca sau castiguri de capital din alte investitii, sunt scutiti de taxe.Ce este si mai rau e ca aceasta modificare se aplica pentru acest an, dar si retroactiv pentru 2019 si 2018. Asta inseamna ca oamenii ...citeste mai departe despre " In lupta cu pandemia, Congresul american i-a scutit de taxe pe cei mai bogati 1% oameni din lume " pe Ziare.com