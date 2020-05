Cel care a facut anuntul la finalul sedintei a fost seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."Un proiect de act normativ important adoptat in aceasta sedinta de guvern vizeaza anumite venituri primite de catre angajatii care, in perioada starii de urgenta, au lucrat in contact direct cu cetatenii in anumite sectoare economice in ciuda riscurilor", a spus Danca, de la Palatul Victoria.El a adaugat ca angajatii la care face referire actul normativ sunt cei care lucreaza in distributie, vanzare de alimente, retele comerciale si curierat."Este vorba despre angajatii care in perioada starii de urgenta au lucrat in contact direct cu cetatenii in anumite sectoare economice, precum cele de distributie sau vanzare a alimentelor, retele comerciale, sectoare economice unde, in ciuda riscurilor, angajatii au continuat sa isi desfasoare activitatea si au primit din partea angajatorilor anumite prime.Aceste prime in bani sunt exceptate de la plata contributiilor sociale si contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru a da posibilitatea acestor angajati sa retina o suma cat mai mare din aceste prime", a precizat Ionel Danca. ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta scutiri de contributii pentru curieri si angajatii din supermarket " pe Ziare.com