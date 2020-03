Firmele care isi platesc impozitele vor primi bonificatii. Care sunt conditiile

Iata ce prevede:a) Platitorii de impozit pe profit beneficiaza de o reducere a impozitului pentru trimestrul 1/2020, daca efectueaza plata pana in data de 25 aprilie 2020 inclusiv, astfel:Marii contribuabili beneficiaza de o reducere a impozitului pe profit de 5%;Contribuabilii mijlocii beneficiaza de o reducere a impozitului pe profit de 10%;Ceilalti contribuabili beneficiaza de o reducere de asemenea de 10%.b) Societatile platitoare de impozit specific beneficiaza in mod similar de reducerea impozitului specific aferent trimestrului I/2020, cu procentul de 5% pentru marii contribuabili si cu 10% pentru ceilalti contribuabili.Nota: aici vor trebui sa fie adoptate norme de aplicare, cum se defalca impozitul pentru trimestrul I, avand in vedere faptul ca prin reglementarea specifica, acesta se declara si se plateste semestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare semestrului incheiat, daca ne raportam la art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific.c) Societatile platitoare de impozit pe venitul microintreprinderii beneficiaza de o bonificatie in procent de 10% pentru impozitul aferent trimestrului I/2020, daca este achitat pana pe data de 25 aprilie 2020 inclusiv.Din punct de vedere tehnic, la completarea declaratiei 100, atat pentru platitorii de impozit pe profit, cat si pentru microintreprinderi, se va declara suma ce rezulta dupa aplicarea reducerii.Pentru platitorii de impozit pe profit, legiuitorul a precizat obligatia prezentarii distincte a reducerii de impozit pe profit la completarea declaratiei anuale de impozit pe profit formular 101.d) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal (inregistrare in scopuri normale de TVA) beneficiaza de masura taxarii inverse pentru TVA, cand efectueaza importuri pentru mai multe categorii de bunuri utilizate in combaterea pandemiei de coronavirus.Autoritatea vamala nu va solicita plata TVA pentru aceste importuri, intrucat TVA se evidentiaza scriptic in decontul de TVA. Amintim cateva dintre aceste bunuri: Kituri de testare pentru COVID-19, vesminte de protectie si alte produse similare, termometre, dezinfectanti, produse de sterilizare.Toate acestea sunt enumer ...citeste mai departe despre " Firmele care isi platesc impozitele vor primi bonificatii. Care sunt conditiile " pe Ziare.com