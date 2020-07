"In trimestrul al doilea, cererea de produse petroliere a fost puternic afectata, ceea ce se va reflecta in scaderi pe tot anul, chiar daca vedem o tendinta de recuperare in aceasta perioada, mai buna decat am estimat initial. Credem ca rezultatele pe acest an vor fi cu aproximativ 10% mai mici decat in 2019, in ceea ce priveste cererea de carburanti", a spus Caprau.Intrebat despre momentul la care piata va reveni la nivelurile de dinainte, el a aratat ca acest lucru nu se va intampla mai devreme de anul 2022.Potrivit raportului din primul semestru al companiei, remis miercuri, in prima jumatate a acestui an cererea de carburanti pe segmentul de retail (populatie) a scazut cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cea mai puternica scadere a fost in trimestrul al doilea al anului, respectiv 25% fata de trimestrul al doilea din 2019.OMV Petrom a obtinut in prima jumatate a acestui an un profit net de 867 milioane de lei, in scadere cu 56% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile din vanzari au fost de 10,069 miliarde de lei, in scadere cu 11%. ...citeste mai departe despre " Directorul OMV Petrom: In contextul pandemiei, consumul de carburanti va scadea in acest an cu 10% si cererea nu va reveni pana in 2022 " pe Ziare.com