Compania Energy Holding, fondata de "cel mai destept baiat din Energie", Bogdan Buzaianu, a intrat in faliment. ANAF a pus sechestru pe un avion de lux

Instanta de judecata a respins, pe 20 iulie, planul de reorganizare al companie. Decizia judecatorilor nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, potrivit Profit.ro.Conform sursei citate, motivul a fost acela ca, potrivit prevederilor Legii insolventei, asociatul unic Energy Holding Cyprus Limited, care este si principalul creditor al firmei, nu ar fi avut dreptul sa voteze in adunarea creditorilor care a aprobat planul de reorganizare, iar in absenta votului acestuia planul ar fi fost respins.Fondata de BuzaianuCompania a fost infiintata in anul 2000 de milionarul elvetian Nicolae-Bogdan Buzaianu (52 de ani), finul fostului ministru al Economiei, Dan Ioan Popescu. Energy Holding a trecut prin mai multe schimbari in actionariat, iar din 2013 este controlata, printr-o majorare de capital, de firma cipriota Energy Holding Cyprus Limited, cu beneficiari reali necunoscuti.Potrivit datelor Profit.ro, Energy Holding Cyprus Limited este si cel mai mare creditor al subsidiarei sale romanesti, cu o creanta de 14,84 milioane lei. ANAF are de recuperat circa 13 milioane lei, reprezentand in principal amenda aplicata de catre Consiliul Concurentei celor de la Energy Holding in 2015.Printre creditori se mai numara fratele lui Bogdan Buzaianu, Constantin Mihail Buzaianu, cu o creanta salariala de peste 168.000 lei, dar si Selectra Ltd., o firma reprezentata la un moment dat de sotia acestuia, Anisoara Buzaianu, cumnata lui Bogdan Buzaianu, cu o creanta de 7,33 milioane lei.Ancheta de la Parchetul GeneralSocietatea Energy Holding este cercetata de procurorii din Parchetul General pentru evaziune fiscala si stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat. Ancheta fost deschisa in septembrie 2016.Cu o luna inainte, in august 2016, ANAF a instituit sechestru asupra mai multor bunuri ale companiei, respectiv un avion de tip business jet marca Bombardier Challenger CL-600 estimat la 27,4 milioane lei (circa 6 milioane euro), o salupa sport Gladiator 36T