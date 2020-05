Amnistie fiscala pentru firme si persoane fizice: Cine achita restantele pana in decembrie scapa de penalitati si dobanzi

Masura va sprijini mediul de afaceri lovit de criza COVID-19 si va avea un efect pozitiv asupra incasarilor bugetare din acest an, informeaza Ministerul de Finante.Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei si depasirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum si diminuarea datoriilor acestora, mai precizeaza ministerul.Prin aprobarea amnistiei se are in vedere incasarea obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum si obligatiile bugetare cu termene de plata intre 1 aprilie 2020 si 15 decembrie 2020, astfel ca, pe de o parte, anularea accesoriilor sprijina contribuabilii care pot folosi lichiditatile de care dispun pentru continuarea activitatii afectata direct sau indirect de criza COVID - 19 si permite curatarea bilanturilor de datorii, iar pe de alta parte, se asigura o crestere a veniturilor la bugetul general consolidat.MFP estimeaza un impact bugetar pozitiv de pana la 2 miliarde de lei.Cei mai multi beneficiari sunt din sectorul economic privatFacilitatile fiscale vizeaza toti contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfasoara activitati economice sau profesii libere, entitati fara personalitate juridica, institutii publice etc). Cei mai multi beneficiari sunt din sectorul economic privat.Ordonanta de urgenta elaborata de MFP reglementeaza 4 tipuri de facilitati fiscale si acopera toata situatiile cu care se pot confrunta contribuabilii.Prima masura vizeaza anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, in cazul contribuabililor care la aceasta data au in sold atat obligatii bugetare accesorii cat si obligatii bugetare principale.In acest caz, pentru a beneficia de masura anularii accesoriilor, contribuabilii trebuie sa plateasca obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sa achite obligatiile curente (cele aparute dupa 31 martie 2020), sa depuna toate declaratiile fiscale si sa depuna cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020."Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sa mai aiba niciun fel de datorie, cu exceptia accesor ...citeste mai departe despre " Amnistie fiscala pentru firme si persoane fizice: Cine achita restantele pana in decembrie scapa de penalitati si dobanzi " pe Ziare.com