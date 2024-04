Arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile, posibila in 2013?

Ce i-ar scoate pe contabili dintre vrafurile de dosare in care sunt ingropati zilnic, ar reduce costurile companiilor si ar scurta timpul de lucru? Raspunsul este informatizarea completa a arhivelor.

Consultantii Accace, unul dintre liderii din Europa Centrala si de Est in zona serviciilor de outsourcing si consultanta, analizeaza legislatia care permite arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile.

Legea actuala reglemeteaza gestionarea documentelor in format electronic, insa are lacune in privinta obligatiei de a pastra arhivele fizice odata ce au fost informatizate.

