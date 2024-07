Tarom speră să revină pe profit, după 17 ani de pierderi. Cifrele estimate pentru 2024 și planul pentru a le atinge

După ce a pierdut aproape 100 de milioane de lei în 2023, Tarom estimează că va încheia anul 2024 cu un profit semnificativ. Dacă planurile companiei de transport aerian se vor materializa, Tarom ar înregistra profit pentru prima oară după 17 ani.

Transportatorul aerian naţional Tarom estimează un profit net de 278,53 milioane lei în acest an, de la pierderi de 99,47 milioane lei în 2023. Ultimul an în care compania aeriană a înregistrat profit a fost 2007, după cum arată datele raportate Ministerului de Finanţe. Tarom şi-a bugetat venituri totale de 2,333 miliarde lei şi cheltuieli totale de 2,054 miliarde lei, pentru acest an. În plus, Tarom vrea să înceteze operaţiunile pe anumite rute, în acest an şi să valorifice participaţiile deţinute de Tarom la societăţile Globe Ground şi RFS. Compania de stat vrea totodată să vândă sau să închirieze slotul de pe Aeroportul Heathrow - Londra şi să închirieze pe termen lung terenul liber şi clădirea de birouri construită în anul 1940.

„Pierderea preliminată/realizată în anul 2023 a fost în valoare de 99.471.170 lei, iar în urma măsurilor din planul de restructurare corelate cu Business Planul, pentru anul 2024 este prognozat un rezultat pozitiv, respectiv profit, în valoare de 278.530.870 lei, în creştere faţă de rezultatul anului 2023 şi care ar urma să acopere parţial din pierderile provenite din anii precedenţi, iar plăţile restante ar urma să scadă de la valoarea preliminată/realizată în anul 2023 de 340.673.320 lei la valoarea estimată de 115.022.460 lei la finalul anului 2024”, se arată în Nota de fundamentare.

De asemenea, Tarom şi-a bugetat venituri totale de 2,333 miliarde lei şi cheltuieli totale de 2,054 miliarde lei, pentru acest an.

„Veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.333.172.900 lei, mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2023 cu 30,62%, respectiv cu suma de 546.923.360 lei, din care: veniturile din exploatare, în valoare de 1.907.210.690 lei, au fost estimate mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2023, cu 38,10%, respectiv cu suma de 526.170.990 lei; veniturile financiare, în valoare de 425.962.210 lei, au fost estimate mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2023 cu 5,12%, respectiv cu suma de 20.752.370 lei”, se mai arată în proiectul de act normativ.

Cheltuielile totale pe anul 2024 au fost estimate în valoare de 2.054.642.030 lei, în creştere faţă de preliminatul/realizatul anului 2023 cu 8,96%, respectiv cu suma de 168.921.320 lei.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 210,76 milioane lei, au fost programate în scădere cu 1,28% faţă de suma de 213,5 milioane lei aprobată în anul 2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.311.220 lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, astfel: pentru directori - valoarea componentei fixă prognozate este de 1.209.980 lei; pentru consiliul de administraţie – valoarea este de 1.101.240 lei.

Printre măsurile de eficienţă operaţională din Planul de restructurare al companiei Tarom, înaintat Comisiei Europene, au fost propuse:

continuarea procesului de reînnoire a flotei. Astfel, în anul 2024, se vor încheia contractele de achiziţie a 4 aeronave Boeing 737 MAX8 (o aeronavă în leasing financiar şi trei aeronave în leasing operaţional)încetarea operaţiunilor TAROM pe anumite rutevânzarea/ închirierea slotului de pe Aeroportul Heathrow - Londra în condiţii de piaţăvalorificarea participaţiilor deţinute de Tarom la societăţile Globe Ground şi RFSvalorificarea prin închiriere pe termen lung a terenului liber şi a clădirii de birouri construită în anul 1940

