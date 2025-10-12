O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 01:15
784 citiri
O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
Turcia reduce dependența de gazele rusești, cumpărând din SUA FOTO: Wikipedia

Invazia Moscovei din Ucraina din urmă cu peste 1.320 de zile a schimbat dramatic piața energetică din Europa, de unde Rusia a fost alungată. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin. Turcia pare că va mai renunța la o parte din gazele furnizate de Rusia, Statele Unite împing guvernul de la Ankara să se rupă de Moscova.

Turcia reprezintă ultima mare piață europeană de gaze rămasă a Rusiei, iar acum ea și-ar putea satisface mai mult de jumătate din necesarul său de gaze până la sfârșitul anului 2028 prin creșterea producției și creșterea importurilor din SUA, o schimbare care amenință să micșoreze ultima piață europeană majoră pentru furnizorii ruși și iranieni, potrivit Reuters.

Washingtonul a presat public aliații, inclusiv Turcia, membră NATO, să taie legăturile energetice cu Moscova și Teheran. La întâlnirea lor de la Casa Albă din 25 septembrie, președintele american Donald Trump l-a presat pe președintele turc Tayyip Erdogan să reducă achizițiile de energie rusești.

Diversificarea aprovizionării ar consolida, de asemenea, securitatea energetică a Turciei și ar sprijini ambițiile acesteia de a deveni un hub regional de gaze. Analiștii au declarat că Ankara își propune să reexporte gaze naturale lichefiate importate și propria producție de gaze în Europa, consumând în același timp gaze rusești și iraniene pe plan intern.

„Turcia a semnalat că va profita de abundența (globală) de GNL”, a declarat Sohbet Karbuz, de la Organizația Mediteraneană pentru Energie și Climă, cu sediul la Paris. Rusia rămâne cel mai mare furnizor de gaze al Turciei, dar cota sa de piață a scăzut de la peste 60% în urmă cu două decenii la 37% în prima jumătate a anului 2025. Majoritatea țărilor europene au oprit importurile în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022.

Contractele pe termen lung ale Rusiei cu Turcia pentru furnizarea a 22 de miliarde de metri cubi anual prin conductele Blue Stream și TurkStream sunt aproape de expirare. Contractul Iranului de 10 miliarde de metri cubi expiră la mijlocul anului viitor, în timp ce contractele Azerbaidjanului, în valoare totală de 9,5 miliarde de metri cubi, sunt valabile până în 2030 și 2033.

Turcia cumpără gaze din SUA

Deși este probabil ca Turcia să prelungească unele dintre aceste contracte, este probabil să caute termeni mai flexibili și volume mai mici pentru a crește diversitatea aprovizionării sale, a declarat Karbuz.

În același timp, Turcia își extinde rapid sursele alternative. Compania de stat TPAO își stimulează producția din zăcămintele locale de gaze, în timp ce companiile de stat și private și-au extins terminalele de import de GNL pentru a aduce gaze din SUA și Algeria.

Producția internă și importurile contractate de GNL vor depăși 26 miliarde de metri cubi anual începând cu 2028, față de 15 miliarde de metri cubi în acest an. Aceasta ar acoperi mai mult de jumătate din cererea de gaze a Turciei de aproximativ 53 miliarde de metri cubi, reducând decalajul pentru importurile prin conducte la aproximativ 26 miliarde de metri cubi - mult sub cele 41 miliarde de metri cubi de aprovizionare contractate în prezent din Rusia, Iran și Azerbaidjan la un loc.

Pentru a sprijini această schimbare, Turcia a semnat o serie de acorduri GNL cu furnizori americani în valoare de 43 de miliarde de dolari, inclusiv un acord pe 20 de ani cu Mercuria în septembrie.

Țara a construit o capacitate anuală de import de GNL de 58 miliarde de metri cubi, suficientă pentru a acoperi întreaga cerere, potrivit bursei de energie din Turcia. În ciuda acestui fapt, gazul rusesc continuă să circule la capacitate maximă, iar Kremlinul a declarat că cooperarea cu Ankara rămâne puternică.

Dincolo de gaze, Ankara are legături strânse cu Moscova. Compania rusă Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei, iar Moscova este, de asemenea, principalul furnizor de țiței și motorină al țării.

...citeste mai departe despre "O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie. Nazare susține că în acest moment nu există...
#tara nato, #Turcia gaze Rusia, #turcia rusia, #Erdogan Trump, #Putin Erdogan, #Rusia gaze Turcia , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm