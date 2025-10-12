O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova

Invazia Moscovei din Ucraina din urmă cu peste 1.320 de zile a schimbat dramatic piața energetică din Europa, de unde Rusia a fost alungată. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin. Turcia pare că va mai renunța la o parte din gazele furnizate de Rusia, Statele Unite împing guvernul de la Ankara să se rupă de Moscova.

Turcia reprezintă ultima mare piață europeană de gaze rămasă a Rusiei, iar acum ea și-ar putea satisface mai mult de jumătate din necesarul său de gaze până la sfârșitul anului 2028 prin creșterea producției și creșterea importurilor din SUA, o schimbare care amenință să micșoreze ultima piață europeană majoră pentru furnizorii ruși și iranieni, potrivit Reuters.

Washingtonul a presat public aliații, inclusiv Turcia, membră NATO, să taie legăturile energetice cu Moscova și Teheran. La întâlnirea lor de la Casa Albă din 25 septembrie, președintele american Donald Trump l-a presat pe președintele turc Tayyip Erdogan să reducă achizițiile de energie rusești.

Diversificarea aprovizionării ar consolida, de asemenea, securitatea energetică a Turciei și ar sprijini ambițiile acesteia de a deveni un hub regional de gaze. Analiștii au declarat că Ankara își propune să reexporte gaze naturale lichefiate importate și propria producție de gaze în Europa, consumând în același timp gaze rusești și iraniene pe plan intern.

„Turcia a semnalat că va profita de abundența (globală) de GNL”, a declarat Sohbet Karbuz, de la Organizația Mediteraneană pentru Energie și Climă, cu sediul la Paris. Rusia rămâne cel mai mare furnizor de gaze al Turciei, dar cota sa de piață a scăzut de la peste 60% în urmă cu două decenii la 37% în prima jumătate a anului 2025. Majoritatea țărilor europene au oprit importurile în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022.

Ads

Contractele pe termen lung ale Rusiei cu Turcia pentru furnizarea a 22 de miliarde de metri cubi anual prin conductele Blue Stream și TurkStream sunt aproape de expirare. Contractul Iranului de 10 miliarde de metri cubi expiră la mijlocul anului viitor, în timp ce contractele Azerbaidjanului, în valoare totală de 9,5 miliarde de metri cubi, sunt valabile până în 2030 și 2033.

Turcia cumpără gaze din SUA

Deși este probabil ca Turcia să prelungească unele dintre aceste contracte, este probabil să caute termeni mai flexibili și volume mai mici pentru a crește diversitatea aprovizionării sale, a declarat Karbuz.

În același timp, Turcia își extinde rapid sursele alternative. Compania de stat TPAO își stimulează producția din zăcămintele locale de gaze, în timp ce companiile de stat și private și-au extins terminalele de import de GNL pentru a aduce gaze din SUA și Algeria.

Producția internă și importurile contractate de GNL vor depăși 26 miliarde de metri cubi anual începând cu 2028, față de 15 miliarde de metri cubi în acest an. Aceasta ar acoperi mai mult de jumătate din cererea de gaze a Turciei de aproximativ 53 miliarde de metri cubi, reducând decalajul pentru importurile prin conducte la aproximativ 26 miliarde de metri cubi - mult sub cele 41 miliarde de metri cubi de aprovizionare contractate în prezent din Rusia, Iran și Azerbaidjan la un loc.

Ads

Pentru a sprijini această schimbare, Turcia a semnat o serie de acorduri GNL cu furnizori americani în valoare de 43 de miliarde de dolari, inclusiv un acord pe 20 de ani cu Mercuria în septembrie.

Țara a construit o capacitate anuală de import de GNL de 58 miliarde de metri cubi, suficientă pentru a acoperi întreaga cerere, potrivit bursei de energie din Turcia. În ciuda acestui fapt, gazul rusesc continuă să circule la capacitate maximă, iar Kremlinul a declarat că cooperarea cu Ankara rămâne puternică.

Dincolo de gaze, Ankara are legături strânse cu Moscova. Compania rusă Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei, iar Moscova este, de asemenea, principalul furnizor de țiței și motorină al țării.

...citeste mai departe despre "O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova" pe Ziare.com

Ads