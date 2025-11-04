Vicepremierul Tanczos Barna: „Peste 90% rată de returnare a ambalajelor, în ultimele două luni”

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 17:07
Ministrul interimar al Finanţelor, Tanczos Barna FOTO Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna anunţă peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare, resurse care se întorc în economie, un mediu mai curat şi un proiect cu care ne mândrim la nivel european.

”Peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, resurse care se întorc în economie, un mediu mai curat şi un proiect cu care ne mândrim la nivel european – este performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare. A fost o muncă de echipă, cu discuţii intense, perspective diferite şi multe provocări la început, pe care le-am depăşit împreună – cu RetuRO, producătorii, retailerii şi autorităţile”, a scris vicepremierul Tanczos Barna, pe facebook.

Tanczos Barna arată că, la evenimentul aniversar, a subliniat că trebuie să continuăm să dezvoltăm sistemul cu atenţie, lăsându-l să se consolideze şi protejând ceea ce funcţionează.

”Mulţumesc pentru diploma de excelenţă – ea îi onorează pe toţi cei care au contribuit la acest proiect. Felicitări tuturor, continuăm împreună! În 2026, România va găzdui Conferinţa Europeană la nivel înalt despre SGR — o ocazie de a evidenţia rezultatele noastre şi de a împărtăşi bune practici”, anunţă vicepremierul Tanczos Barna.

