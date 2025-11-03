Tânăr din Timișoara inclus în topul „Forbes 30 sub 30”. A construit un sistem care detectează pietonii și avertizează șoferii

Tânăr din Timișoara inclus în topul „Forbes 30 sub 30”. A construit un sistem care detectează pietonii și avertizează șoferii
Șofer Foto: Pixabay

Cofondatorul startup-ului Blume Technologies a fost inclus de revista Forbes România în lista „30 sub 30” în urma contribuțiilor sale în domeniul Inteligenței Artificiale și inovațiilor dedicate siguranței pietonilor.

Este vorba de Caius Debucean, absolvent al Universității Politehnica Timișoara, transmite Agenția de presă Rador, potrivit Radio Timișoara.

Debucean este absolvent „summa cum laude” al Universității Politehnica Timișoara și doctorand în Inteligență Artificială. El se numără printre cei 30 de tineri români aleși de Forbes România în ediția 2025 a topului „30 sub 30”.

Numirea vine drept recunoaștere pentru parcursul său profesional și pentru activitatea sa din cadrul startup-ului timișorean Blume Technologies, o companie care dezvoltă soluții inteligente pentru siguranța pietonilor.

Se pare că tehnologia Blume utilizează camere video și algoritmi de inteligență artificială ca să detecteze pietonii și să-i avertizeze pe șoferi, reducând riscul accidentelor în zonele urbane. Aceste sistem a fost deja implementat în Lugoj și Dâmbovița, iar compania intenționează să se extindă în mai multe orașe din România.

Blume Technologies a fost invitată la CES Las Vegas și SelectUSA. De asemenea, a câștigat premiul „Smart Safety & Mobility Innovation” la Smart City Industry Awards și a primit o investiție de 125.000 de dolari prin acceleratorul Grow AI (Google & INCO Academy).

Caius Debucean mai lucrează și ca Senior AI Engineer la Airbus Defence & Space România. El coordonează proiecte de inovare în domeniul tehnologiilor avansate.

„Inovația nu înseamnă o singură idee genială”

„Am învățat că inovația nu înseamnă o singură idee genială, ci înseamnă să înveți din eșecuri, să rămâi curios și ai curajul să mergi mai departe chiar și atunci când drumul nu e clar”, a spus tânărul.

„Forbes 30 sub 30”

România recompensează anual tinerii care au arătat excelență și inovație în domenii precum IT, afaceri, știință, sport și artă.

