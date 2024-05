Comoara din Taiwan. Una dintre mizele tensiunilor SUA-China este cea mai mare companie de pe insulă, cu exporturi cruciale de 184 miliarde dolari

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) este cea mai mare companie care activează în Taiwan și unul dintre cei mai importanți producători și exportatori de semiconductori din lume, iar companiile americane sunt printre principalii acționari. În afară de mizele geopolitice, tensiunile dintre Washington și Beijing care gravitează în jurul Taiwanului au legătură și cu această piață extrem de valoroasă și importantă pentru funcționarea lumii contemporane.

Exercițiile militare ale Chinei care implică mobilizare de forțe în jurul insulei Taiwan sunt constant privite cu îngrijorare de analiștii și guvernanții americani. Situația Taiwanului este complexă, din punct de vedere geopolitic; oficial, politica Statelor Unite este una car respectă așa-numita "politică unei singure Chine", conform căreia Taiwan face parte din Republica Populară Chineză.

Totuși, Statele Unite mențin relații economice separate cu Taiwanul, făcând investiții importante în companiile care își desfășoară activitatea pe insulă. După Executivul din Taiwan, care deține peste 6% din TSMC, marii investitori în companie sunt companii americane, printre care gigantul BlackRock Inc (5%), Capital Group Companies Inc (3,6%), Fidelity investments (1,4%) și Vanguard Group Inc (1,3%), conform informațiilor publice.

Un conflict în Taiwan ar îngropa economiile lumii

Producția și exportul de semiconductori este atât de important pentru Taiwan, încât doar exporturile TSMC ajuneau la 184 de miliarde de dolari, în 2022, reprezentând aproximativ un sfert din produsul intern brut. O analiză a Economedia argumentează că o eventuală desfășurare de forțe a Chinei în insulă ar putea duce la un șoc economic major, dacă este afectată capacitatea de producție a companiei. Într-un scenariu negru, care ar implica întreruperi majore de producție la nivel global, ruperea lanțurilor de valoarea globale și picaje la bursă, efectul asupra PIB-ului global ar fi imens.

În primul an, acest scenariu descrie o contracție între 5% și 10% a produsului intern brut mondial. Economia Uniunii Europene ar pierde 9,8%, dar cele mai afectate state ar fi exportatorii tehnologici mari, cum sunt Coreea de Sud (-23%), China (-16,7%) și Japonia (-13,5%), arată cifre citate de Economedia.

