S-a deschis în România supermarketul unde nu mai scanezi produsele la casa de marcat. Amazon a renunțat la această tehnologie, care s-a dovedit păguboasă

O companie germană anunță deschiderea primului "magazin autonom" în România. Gigantul american Amazon Inc a implementat un sistem similar, la care a anunțat recent că renunță parțial. Tehnologia este una controversată, după ce în spațiul public au apărut acuzații că în spatele "camerelor inteligente" se află sute de lucrători din India care monitorizează clienții, în schimbul unor salarii mici.

Lanțul de magazine Penny, deținut de grupul german REWE, a deschis un magazin în care cumpărătorii nu vor mai trebui să scaneze produsele pe care vor să le achiziționeze. Retailerul spune că sistemul se bazează pe o tehnologie cu camere video, care pot recunoaște produsele luate de la raft și calcula totalul de plătit la casele de marcat.

Compania spune că magazinul va fi dotat cu mai multe camere video, care nu vor înregistra fețele, doar mișcările cumpărătorilor, ajutate de senzori de la raft, care detectează când un produs a fost ridicat sau amplasat la loc. Legumele și fructele se vor cântări, iar clientul va putea plăti la o casă de marcat, fără alți pași, conform prezentării disponibil pe site-ul magazinului.

Conceptul nu este unul nou în industrie. La sfârșitul lui 2016, Amazon a deschis primul său magazin fără casieri sau case de marcat, denumite "Doar ieși" ("Just Walk Out"). La vremea respectivă, compania spunea că un client poate intra, să ia ce produse are nevoie și să părăsească magazinul, urmând ca bonul să îi fie trimis ulterior pentru plată.

În aprilie 2024, presa americană scria că Amazon renunță la acest sistem în magazinele sale alimentare, urmând să o păstreze doar în magazinele Amazon Go. Acestea din urmă sunt cunoscute generic în SUA drept "convenience stores" - magazine cu selecție limitată de produse, deschise până târziu sau non-stop.

Aproape cu un an înainte ca gigantul american să anunțe decizia de a renunța parțial la sistemul acesta, publicația The Information dezvăluia că peste 1.000 de muncitori din India, plătiți exponențial mai puțin decât ar fi fost casierii americani, erau responsabili pentru a revizui imaginile video pentru a vedea ce au cumpărat clienții. În jur de 70% dintre vizitele în magazin erau examinate de lucrătorii indieni, conform publicației, care citează o sursă anonimă care a lucrat la această tehnologie.

La nivel intern, Amazon își dorea ca doar 50 din fiecare 1.000 de vânzări să aibă nevoie de verificarea unei persoane, conform aceleiași surse. Compania a spus că ar fi nevoie d eimplicarea oamenilor doar într-o minoritate de cazuri, conform unui răspuns acordat Business Insider.

Magazinul Penny ar urma să fie deschis aproape de ieșirea din București înspre Pitești, pe Bd. Iuliu Maniu nr. 6R.

