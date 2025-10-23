Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță

Trump primește o grea lovitură de la China, care are profit uriaș în schimburile cu SUA FOTO: Hepta

La șase luni de la începutul războiului comercial al președintelui american, rezistența exporturilor dintr-o țară aflată la 11.000 de kilometri distanță dovedește cât de esențiale rămân multe dintre produsele sale chiar și după impunerea taxelor americane de 55%. Donald Trump primește o grea lovitură, 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre China, pe mărfurile venite de la Beijing, ce traversează Pacificul spre America.

În ciuda scăderilor de două cifre ale valorii comerțului total în ultima jumătate de an, unele produse au înregistrat recent o creștere față de 2024, sfidând tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington, potrivit Bloomberg.

Concluzia este că tarifele americane par oarecum limitate în capacitatea lor de a controla ceea ce importă firmele americane, deoarece influența Chinei asupra unor sectoare precum pământurile rare și electronica face ca produsele sale să fie greu de înlăturat, cel puțin pe termen scurt. Acest lucru s-ar putea schimba în timp, mai ales dacă Trump majorează în continuare tarifele, așa cum a amenințat în repetate rânduri liderul republican.

„Poziția puternică a Chinei în lanțurile globale de aprovizionare îi conferă o anumită putere de negociere cu importatorii americani pe termen scurt”, au scris economiștii Chang Shu și David Qu, care au avertizat că alte țări nu pot înlocui rapid China ca furnizor al SUA. „Realinierea producției va necesita timp”, au adăugat ei.

Ads

Toate acestea îi conferă președintelui Xi Jinping mai multă putere de negociere, în timp ce negociatorii săi comerciali se îndreaptă către discuții care vizează prelungirea unui armistițiu tarifar de 90 de zile, care urmează să expire în noiembrie. În al treilea trimestru, peste 100 de miliarde de dolari în mărfuri chinezești au ajuns în SUA, ajutând Beijingul să mențină creșterea economică pe drumul cel bun pentru obiectivul său anual și ducând excedentul comercial bilateral la 67 de miliarde de dolari.

Asocierea dintre cele mai mari două economii ale lumii depășește produsele a căror aprovizionare globală este dominată de China, cum ar fi pământurile rare sau substanțele chimice din medicamentele utilizate pe scară largă.

În timp ce aproape toate primele 10 exporturi către SUA au scăzut în ultimul trimestru față de anul precedent, livrările de țigări electronice au crescut, potrivit unei analize Bloomberg a datelor vamale ale Chinei. Bicicletele electrice se confruntă, de asemenea, cu o cerere puternică din SUA, firmele chineze exportând peste 500 de milioane de dolari în cele trei luni până în septembrie, ușor mai mult decât în anul precedent.

Ads

Americanii au cumpărat masiv de la Temu și Shein din China

Exporturile de catozi de cupru rafinat au crescut în valoare de la aproape zero la 270 de milioane de dolari în ultimele trei luni, cablurile electrice crescând cu 87% la 405 milioane de dolari.

„Ambele părți pot reduce dependența una de cealaltă, dar aceasta nu poate fi redusă la zero”, a declarat Zhaopeng Xing, strateg senior pentru China la Australia & New Zealand Banking Group. Fisurile din barajul tarifar al lui Trump fac probabil posibilă o parte din comerț prin menținerea costurilor la un nivel scăzut.

Xing de la ANZ a declarat că importatorii americani pot plăti o taxă mai mică declarând valoarea vamală a mărfurilor pe baza primei lor vânzări într-o țară terță și apoi crescând prețul atunci când articolele ajung într-un port american. Transbordarea prin Mexic sau Vietnam înseamnă că unele firme probabil nu plătesc taxa integrală.

„Există o mulțime de lacune”, a adăugat Xing. Vama americană „pur și simplu nu are suficientă forță de muncă pentru a le aborda”. În trimestrul iulie-septembrie, companiile din China au expediat către SUA smartphone-uri, laptopuri, tablete și componente de computer în valoare de aproape 8 miliarde de dolari. Deși aceasta a reprezentat mai puțin de jumătate din cantitatea vândută în aceeași perioadă a anului trecut, a reprezentat totuși o cantitate substanțială, având în vedere tarifele ridicate.

Ads

Și, în ciuda sfârșitului regulii „de minimis” care permitea coletelor mici să intre în SUA fără taxe vamale, consumatorii americani au continuat să cumpere colete în valoare de miliarde de dolari de pe platforme de comerț electronic precum Shein Group Ltd. și Temu, deținută de PDD Holdings Inc.

Livrările din China spre SUA scad masiv

Deși taxate la 54%, datele chineze au arătat că aproximativ 5,4 miliarde de dolari din aceste colete mici au fost trimise către SUA de când administrația Trump a închis lacuna în luna mai.

În ciuda tuturor acestor lucruri, China și SUA par pregătite pentru un viitor comercial redus, deoarece Trump încearcă să relanseze producția din SUA și face din externalizarea industriilor critice o prioritate. Deja, livrările din China au scăzut în acest an la mai puțin de 320 de miliarde de dolari, aproximativ același nivel ca în 2017, înainte de primul război comercial sub Trump.

Exporturile de console de jocuri s-au prăbușit, companii precum Nintendo Co. și Microsoft Corp. alegând să le livreze din Vietnam și din alte părți, în loc să plătească tarifele mai mari pentru a le expedia din China. Consumatorii americani par acum să cumpere televizoare din alte părți, valoarea televizoarelor LCD exportate din China în SUA în ultimul trimestru fiind scăzută cu 73% în ultimul trimestru.

Ads

În ceea ce privește alte produse, cum ar fi navele comerciale, SUA se decuplaseră de China înainte ca Trump să impună taxe navelor construite în China care acostează în porturile americane. În ciuda rezistenței, daunele aduse comerțului SUA-China în acest an sunt deja mai grave decât în timpul primei președinții a lui Trump, potrivit Fondului Monetar Internațional.

„Decuplarea comercială bilaterală dintre Statele Unite și China pare să se întâmple mai devreme în comparație cu șocul tarifar din 2018-2019”, se arată într-un raport publicat luna aceasta.

...citeste mai departe despre "Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță" pe Ziare.com

Ads