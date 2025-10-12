Șocul lui Trump se întoarce ca un bumerang contra SUA: Prăbușire pentru produsele de top venite din cea mai bogată țară din lume

Tarifele lui Trump impuse Elveției se întorc ca un bumerang contra SUA FOTO: Hepta

Cea mai bogată țară din lume pare izolată pe glob, dar acum acest stat mic ca suprafață, cu doar 41.285 de kilometri pătrați, s-a „trezit din adormire”. Națiunea a fost lovită de o undă de șoc nemaivăzută a lui Donald Trump, care i-a impus tarife vamale de 39% la produsele sale care sunt exportate în Statele Unite. Și urmările au apărut rapid: exporturile de aur din Elveția către SUA s-au prăbușit în luna august 2025.

Exporturile de lingouri către SUA din principalul centru de rafinare al Europei, Elveția, au scăzut vertiginos în august cu 99% (față de luna precedentă), după o hotărâre șocantă care a impus temporar tarife pentru lingourile de aur, potrivit Bloomberg.

Măsurile șocante impuse de președintele SUA ar putea în sfârșit să apropie Elveția de UE. Elveția este în inima Europei și atunci trebuie să se uite mai atent în jur și mai puțin peste ocean.

Să menționăm faptul că Elveția rămâne cea mai bogată țară din lume, iar avuția medie pe cap de locuitor a crescut anul trecut la 687.166 de dolari (561.000 de franci elvețieni), iar SUA sunt pe locul 2 cu 620.654 dolari/adult, potrivit raportului întocmit de UBS Global Wealth. Pe locul 3 este Hong Kong cu 601.195 dolari/adult.

Piața lingourilor a fost aruncată în turbulențe la începutul lunii august, când o hotărâre a unei agenții americane a clarificat faptul că lingourile de aur de un kilogram și de 100 de uncii - formele cele mai frecvent comercializate în țară - urmau să fie supuse unor tarife reciproce.

Exporturile de aur ale Elveției spre China s-au triplat

Exporturile de aur spre SUA s-au oprit aproape complet, datele vamale arătând că transporturile din Elveția au scăzut cu peste 99%, la 0,3 tone, în august față de luna precedentă.

Casa Albă a răspuns rapid la hotărâre, spunând că va „clarifica dezinformarea” cu privire la taxe, iar săptămâna următoare, președintele Donald Trump a postat pe rețelele de socializare că „Aurul nu va fi taxat!”. Dar scutirea de tarife pentru lingourile de aur a fost oficializată abia la începutul lunii septembrie, permițând reluarea comerțului cu lingouri.

Elveția, cel mai important centru de rafinare a aurului din lume, se confruntă în prezent cu un tarif de import american de 39%, cel mai mare dintre națiunile dezvoltate. Exporturile record de lingouri de peste 36 de miliarde de dolari au reprezentat mai mult de două treimi din surplusul comercial al Elveției cu SUA în primul trimestru.

Exporturile totale ale Elveției către SUA, ajustate în funcție de fluctuațiile sezoniere, au fost cu 22% mai mici în august decât în iulie, arată datele vamale. Exporturile de aur din Elveția au scăzut cu 19% la mai puțin de 105 tone luna trecută, conform datelor de pe site-ul Administrației Federale a Vămilor Elvețiene. Livrările Elveției de aur către China s-au triplat, ajungând la 35 de tone.

Dacă Trump menține tarifele, vânzările către SUA „vor fi practic anihilate”, a declarat grupul de lobby industrial al Elveției. Ministrul elvețian de afaceri, Guy Parmelin, a anunțat un program de șomaj tehnic pentru a proteja economia de „concedierile în masă”. Ziarul tabloid Blick a surprins atmosfera cu o primă pagină neagră și dură, proclamând-o o „zi neagră” pentru Elveția.

Șocul tarifar al lui Trump a provocat o criză majoră de identitate într-o țară care s-a îmbogățit din exporturi și a făcut-o într-o izolare splendidă de politica mondială.

