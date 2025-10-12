O superputere câștigă lupta cu Trump. Acaparează Europa și Asia, surplus colosal de 785 de miliarde

Războiul comercial început de președintele SUA pe 2 aprilie 2025 de „Ziua Eliberării” Americii continuă fără întrerupere, el nefiind încă finalizat. Acum o superputere economică anunță că a câștigat conflictul cu Trump, China acaparând tot mai multe piețe din Europa și Asia. Deși exporturile Beijingului spre Statele Unite au scăzut cu 15% în 2025, surplusul său comercial total a crescut la 785 de miliarde de dolari până în august, față de 612 miliarde în anul precedent.

Tarifele au declanșat o scădere bruscă a exporturilor Chinei către Statele Unite, dar surplusul său comercial global este mai mare deoarece vânzările către alte regiuni sunt în creștere, potrivit New York Times.

Războiul comercial din acest an dintre China și Statele Unite a început cu o explozie, o escaladare rapidă și furioasă a tarifelor la niveluri astronomice. În lunile următoare, ambele țări au arătat dorința de a se retrage și de a nu închide comerțul dintre cele mai mari economii ale lumii.

Dar au făcut puține progrese vizibile în rezolvarea diferențelor lor comerciale. Luni, după o a patra rundă de discuții, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că cele două părți vor discuta din nou despre comerț în aproximativ o lună.

În timp ce alte țări s-au străduit să îndeplinească cerințele președintelui Trump de a încheia acorduri pentru reducerea tarifelor, China și-a respectat propriul calendar. Impasul comercial cu Statele Unite a avut un preț - în principal dintr-o scădere bruscă a exporturilor către America. Iată cum încearcă Beijingul să depășească impasul, făcând tot posibilul pentru a evita să clipească mai întâi.

Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu aproximativ 15% de la începutul anului. Dar acest lucru nu a încetinit mașina sa de export.

Excedentul comercial al țării cu restul lumii s-a apropiat de 1 trilion de dolari anul trecut, deoarece exporturile sale au depășit importurile la o scară rar întâlnită, cu excepția perioadei celor două războaie mondiale. În ciuda tarifelor americane, surplusul din acest an pentru China este pe cale să fie și mai mare.

SUA își asumă riscuri cu China

Anul acesta, până în august, surplusul comercial al Chinei s-a mărit la 785,8 miliarde de dolari, față de 612,6 miliarde de dolari cu un an în urmă. Surplusul său cu țări din Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și Europa a crescut rapid. Mărcile de vehicule electrice din China cuceresc noi piețe în Europa și Asia de Sud-Est, în timp ce vânzările de panouri solare chinezești la prețuri foarte reduse sunt în plină expansiune în Africa.

O parte din surplusul pe care China îl exportă către alte țări ajunge în Statele Unite, deși administrația Trump promite să ia măsuri drastice împotriva acestui comerț.

China a reușit să evite cele mai abrupte tarife vamale amenințate de președintele Trump - până la 145% la un moment dat. Însă bunurile producătorilor chinezi sunt încă supuse unei taxe minime de 30%, pe lângă alte taxe, ceea ce duce semnificativ mai sus rata reală pentru multe importuri chinezești.

În cazul Chinei, strategia sa a fost elaborată de ani de zile. A investit în construirea de infrastructură în lumea în curs de dezvoltare timp de peste un deceniu. Banii au ajutat China să stabilească legături economice și să exercite influență în regiuni care devin acum din ce în ce mai importante, pe măsură ce încearcă să redirecționeze comerțul din Statele Unite către restul lumii.

Continuând să vândă mai multe bunuri în străinătate, China a reușit să-și mențină economia în creștere. Acest lucru se datorează nu doar exporturilor în sine, ci și investițiilor considerabile în noi fabrici pentru a produce bunuri care să fie vândute în străinătate.

În orice negociere, ambele părți trebuie să înțeleagă ce este în joc. Pentru China, Statele Unite rămân cea mai mare și mai prosperă piață de consum. Companiile sale riscă să piardă clienți din America din cauza tarifelor vamale.

Însă, în ultimele luni, China a arătat clar ce riscuri își asumă Statele Unite jucând o atitudine dură față de Beijing. În aprilie, la scurt timp după ce Trump a impus tarife vamale mari Chinei, China a ripostat suspendând exporturile de metale și magneți din pământuri rare către Statele Unite.

