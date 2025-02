Doi americani de la Yale îl fac praf pe Trump: Președintele SUA e depășit, nu știe planul ”diavolului” Putin

În ziua sa inaugurală, președintele Donald Trump a salutat dorința de pace a liderului ucrainean Volodimir Zelenski și a dezaprobat refuzul conducătorului rus Vladimir Putin de a pune capăt atacului său asupra națiunii vecine pașnice. Dar acum, totul s-a schimbat, iar doi economiști americani de renume de la Universitatea Yale, îl fac praf pe Trump, afirmând că el a revenit la încrederea în ”diavolul” Putin. Este clar că președintele SUA e depășit de situație, neștiind planul ascuns al liderului de la Kremlin.

În timp ce Putin pune la dispoziție oportunități de afaceri pentru firmele americane din Rusia, ca parte a negocierilor sale cu SUA cu privire la Ucraina, Trump pare să fie dornic să încheie o înțelegere. Ceea ce știu directorii executivi ai marilor companii americane, dar acest lucru este ratat de Trump, este faptul că oferta vagă a lui Putin este mult mai puțin decât se vede în realitate, potrivit unei analize din The Time.

Nicio companie americană nu este dornică să se întoarcă. Rusia este o economie în ”explozie”, cu infrastructură deteriorată și lacune imposibile în lanțul de aprovizionare. Este un loc periculos și nesigur pentru a face afaceri, susțin economiștii.

Disprețul directorilor executivi față de Rusia lui Putin este ancorat în cunoștințele lor că Putin este un dictator de neîncredere care ar putea foarte bine să își naționalizeze afacerile dintr-o dată. Chiar în acest weekend, Putin și-a recunoscut planurile de a intensifica exproprierea întreprinderilor private, inclusiv confiscarea multor active ale companiilor occidentale.

Chiar și înainte de război, a face afaceri în Rusia a fost întotdeauna o afacere proastă pentru companiile americane și puține companii non-ruse au făcut vreodată mulți bani acolo pentru a merita riscurile. „Mulți oameni au pierdut o mulțime de bani acolo, în Rusia. Cred că vor fi foarte reticenți să vrea să se întoarcă. Din când în când, pacea izbucnește acolo, dar nu foarte des”, a declarat recent Harold Hamm, petrolistul și aliatul Trump.

Directorii generali din SUA rezistenți la întoarcerea în Rusia sunt doar profesioniști raționali de capital care percep Rusia ca fiind o afacere proastă pentru acționari. Dintr-o perspectivă pur a banilor, directorii executivi s-ar confrunta cu o revoltă a acționarilor dacă ar încerca să risipească capitalul acționarilor în investiții riscante în Rusia.

Chiar și dezvoltarea zăcămintelor mari de minerale și energie ale Rusiei necesită investiții de capital semnificative, care ar dura mulți ani pentru a obține o rentabilitate și, având în vedere volatilitatea relațiilor dintre SUA și Rusia, niciun CEO nu ar dori să riște ca aceste investiții să fie blocate dacă relațiile dintre cele două guverne s-ar deteriora din nou.

Adevărul este că Putin este disperat ca afacerile americane să revină pentru a evita colapsul său economic. Aceasta este o disperare mascată în generozitate și nimeni nu trebuie păcălit. Rusa nu este nici pe departe o superputere majoră.

Trump trebuie să asculte de CEO ai companiilor din SUA

Economia sa este mai mică decât cea a Chile și produce puține produse finite – industriale sau de consum – vândute pe piețele mondiale. Asemenea unui stat vasal în vechiul sistem mercantil, Putin nu are decât să vândă materii prime în energie, metale și agricultură. Și acum, cu toate aceste mărfuri disponibile mai ieftin și mai sigur în întreaga lume, Rusia este irelevantă din punct de vedere economic.

Da, Rusia are nevoie de companiile americane mult mai mult decât afacerile americane au nevoie de Rusia. De fapt, majoritatea companiilor din SUA au atras puțin mai mult de 1% din veniturile lor globale totale din Rusia la apogeu, iar din moment ce majoritatea firmelor s-au retras din Rusia, acest număr este acum aproape de zero.

Departe de a afecta afacerile din SUA, acționarii au recompensat companiile să se retragă, ușurați de faptul că supraîncărcarea riscului operațional, de reglementare și de reputație a crescut, acțiunile lor realizând o creștere imediată după ieșire și stabilind un nou record după un record în săptămânile și lunile următoare.

În contrast puternic, economia rusă explodează la vedere. Inflația alimentară în Rusia este de aproximativ 25%, ratele dobânzilor la împrumuturi sunt de 25%, iar creditarea s-a oprit aproape complet, făcând viața obișnuită insuportabilă și inaccesibilă pentru rușii normali. Fiecare sector a scăzut cu 60 la sută până la 95 la sută. Putin are deficite enorme și nicio națiune nu îi cumpără datoria, nici măcar China. Milioane de muncitori calificați în tehnologie au fugit din țară, iar oligarhii au scos 300 de miliarde de dolari în active. Investițiile străine directe în Rusia au scăzut de la 100 de miliarde de dolari pe an la zero.

Pentru a-și finanța mașina de război, Putin a aruncat ”mobilierul din sufragerie în cuptor”, a canibalizat sectoarele productive și s-a bazat pe cheltuieli nesustenabile, cu un deficit record. Cacealmaua lui Putin este invocată, deoarece el rămâne rapid fără numerar, valoarea fondului suveran al Rusiei și a rezervelor pentru zilele ploioase scăzând cu 50% în ultimii doi ani. În acest ritm, Rusia va rămâne fără numerar până la sfârșitul anului, dacă nu mai devreme.

Directorii generali de companii americane știu că a face afaceri cu Vladimir Putin nu este doar greșit, ci este o afacere proastă. Președintele SUA ar trebui să-i asculte: să recunoască oportunitatea pe care o are și să lase economia Rusiei să eșueze, concluzionează Sonnenfeld și Tian.

...citeste mai departe despre "Doi americani de la Yale îl fac praf pe Trump: Președintele SUA e depășit, nu știe planul ”diavolului” Putin" pe Ziare.com

