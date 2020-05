S-a lansat xpresscups, un nou serviciu dedicat iubitorilor de cafea de specialitate

Startup-ul romanesc xpresscups , fondat de Catalin Modorcea, a pornit din pasiune pentru cafeaua de specialitate si din dorinta de a promova calitatile sale specifice.Lansat azi, xpresscups functioneaza sub forma unui sistem de abonare, prin care utilizatorii pot selecta unul sau mai multe pachete care sa le fie livrate lunar, putand alege din 4 varietati de cafea de specialitate, livrata boabe sau proaspat macinata. Optiunile includ 2 sortimente de cafea prajita special pentru preparare in stil brew (cafea la filtru, ibric, V60, chemex, moka pot) - Rwanda Brew, Ethiopia Brew si 2 sortimente de cafea prajita pentru espresso si retete bazate pe espresso - Kenya Espresso si Roasters Espresso."Am vrut ca primul meu business sa aiba la baza un produs fata de care sunt si eu foarte pasionat si pe care il consum cu mult drag in fiecare zi. Mai mult decat atat, imi doresc un business care sa inglobeze valorile la care tin, si la asta lucrez sa integram acum: comunicare eficienta cu clientii, dezvoltarea unei comunitati active de oameni pasionati si mare atentie la calitatea tuturor produselor vandute." a declarat Catalin Modorcea, fondator xpresscups.Abonamentele sunt flexibile, iar cafeaua poate fi cumparata si separat, nu neaparat in baza unui abonament. Utilizatorii pot alege sa comande tot de pe acelasi site si cani sau tricouri personalizate cu ilustratiile unui designer roman.In plus, xpresscups isi propune si sa creeze o comunitate dedicata iubitorilor de cafea de specialitate abonati la serviciul de livrare. Rolul comunitatii va fi de a aduce impreuna oameni interesati de noutati din domeniu, dar si de a educa si de a inspira. Membrii comunitatii vor beneficia, totodata, de oferte speciale si discount-uri si vor afla primii noutatile anuntate de xpresscups.La inceputul lunii mai, xpresscups a primit o investitie initiala de 10.000 de euro din partea lui Narcis Nedelcu, fonduri ce vor fi folosite pentru promovare si dezvoltare:"Am crezut in acest model de business inovativ din prima secunda. Sunt foarte fericit de alegerea facuta si increzator in succesul afacerii." a declarat Narcis.Catalin Modorcea este fondatorul xpresscups, are peste 7 ani de experienta in Digital Marketing, este ambasadorul Upwork in Romania de 2 ani si tot de atat timp creste comunitatea de freelanceri care activeaza pe platforma.