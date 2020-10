3 idei de afaceri online cu costuri minime

Social Media

Te intereseaza perspectiva lansarii unui proiect online sau inca nu ai decis directia in care ai vrea sa te indrepti? Iti prezentam mai jos cateva idei de afaceri cu potential in mediul virtual, la preturi minime.Daca ai o pasiune pentru retelele de socializare, trebuie sa stii ca exista foarte multe companii si persoane publice care platesc sume consistente pentru ca un personal bine pregatit sa le intretina conturile de Facebook, Twitter sau Instagram. O astfel de activitate presupune strategii de postare de informatii si continut, editare de continut la un nivel inalt de calitate, mentinerea unui contact permanent cu cei care urmaresc pagina si asteapta feedback.Un pasionat de tehnologie ar putea opta pentru o cariera de evaluator de produse, acest tip de continut fiind foarte cautat si apreciat de catre vizitatori, oriunde in lume. Un prim pas in aceasta directie il poate reprezenta un canal Youtube si o pagina de Facebook. Cu o minima notorietate dobandita, o investitie minima intr-un website ingrijit si un pachet de servicii de gazduire de calitate - gasesti, de exemplu, servere dedicate aici - o pasiune cu efecte financiare minime se poate transforma intr-o afacere in toata regula.Un organizator de evenimente, atent la detalii si cu experienta in tot ceea ce inseamna, poate gasi in mediul online foarte multi potentiali clienti care isi doresc petrecerea perfecta - fie ca este nunta, reuniunea de clasa, ori pur si simplu un eveniment special, inedit. Principiul cererii si al ofertei functioneaza inclusiv in e-commerce, iar platformele online - precum Linkedin sau paginile de social media - pot fi instrumente foarte valoroase in construirea bazei de clienti doritori de evenimente, precum si pentru a prezenta rezultatele obtinute.Orice afacere are nevoie de mijloacele de comunicare capabile sa garanteze atat transmiterea mesajului catre destinatari, cat si lucrul in echipa, alaturi de salvarea datelor in cloud. Beneficiile Google G Suite , de pilda, sunt extrem de importante in acest context:● Este o solutie de gazduire de e-mail profesional - cei care aleg acest serviciu beneficiaza de cel mai sigur instrument de lucru disponibil pe piata;● Este un instrument online optimizat pentru utilizare inclusiv pe dispozitive mobile, disponibil permanent;● Instrumentele de lucru - precum Docs, Sheets sau Slides - sunt familiare, fiind corespondentele in cloud ale cunoscutelor aplicatii Word, Excel si Power Point din suita Microsoft Office;● Toata informatia este stocata in cloud si poate fi accesata in conditii de maxima siguranta de catre membrii echipei, de oriunde.In concluzie, cu o sursa de calitate ce permite accesul la internet, idei adaptate specializarii sau hobby-urilor care te reprezinta, poti avea ocazia de a demara o afacere online in baza unor costuri minime. Pentru a putea atinge un nivel optim in domeniul vizat, este necesar sa verifici mai intai disponibilitatea pietei pentru serviciile tale si necesitatea clientelei vizate fata de ceea ce intentionezi sa oferi. Cele mai importante elemente raman, insa, increderea in propriile forte si dorinta de adaptare la piata. In definitiv, mediul virtual ne arata de ani buni ca succesul este posibil chiar si atunci cand nu detinem un magazin fizic sau un sediu in centrul orasului.