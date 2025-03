Wind River deschide centru de dezvoltare si cercetare la Galati

Liderul mondial in sisteme de optimizare a softurilor, Wind River (SUA), impreuna cu firma Comsys SRL, deschide la Galati un centru de cercetare si dezvoltare in domeniul IT care ar putea cuprinde si Universitatea "Dunarea de Jos".Centrul de cercetare si dezvoltare romano-american va functiona la sediul societatii Comsys SRL, din incinta Parcului pentru Tehnologia Informatiei de la Galati. Infiintarea centrului urmareste dezvoltarea proiectelor Wind River si a celor comune Wind River-Comsys. Partenerii isi propun insa sa descopere studenti talentati, inscrisi la facultatile cu profil informatic din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos", pe care sa-i atraga in activitatea Centrului.

"In doi ani, Comsys va lucra mult mai mult, va asigur. In ceea ce priveste resursele umane, staff-ul Comsys va veni periodic in Statele Unite ale Americii pentru a fi instruit, iar noi vom asigura o participare continua la Centru. De asemenea, suntem foarte interesati sa colaboram cu Universitatea "Dunarea de Jos", in masura in care institutia doreste, in sensul organizarii unor seminarii pentru studentii facultatilor de profil. Am descoperit aici un invatamant de inalta performanta, mai ales in domeniul informaticii si matematicii", a declarat, joi, pentru NewsIn, Chris Perret, vicepresedinte si director general al Wind River, America de Nord.

Activitatea centrului se va axa pe imbunatatirea proiectelor Wind River privind sistemele de optimizare a softurilor, asa-numitele "device software optimization" (DSO). Pentru a face fata volumului de munca, firma Comsys va angaja pana la sfarsitul acestui an inca zece oameni, pe langa cei 31 existenti la ora actuala.

Ratificarea protocolului de parteneriat intre cele doua parti, romana si americana, pentru infiintarea centrului de cercetare si dezvoltare de la Galati are loc la doi ani de la inceperea colaborarii intre Wind River si Comsys. "Acest pas este normal dupa o colaborare de succes ce are loc de mai mult de doi ani. Comsys si-a dovedit astfel profesionalismul si competenta", a afirmat directorul general al firmei, Cristina Segal.

Comsys SRL a fost infiintata in anul 2000 si activeaza in Parcul de Soft de la Galati inca de la inaugurarea acestuia, in mai 2004, inregistrand una dintre cele mai spectaculoase dezvoltari. Comsys are clienti atat in Romania, cat si in unele state membre ale Uniunii Europene si este specializata in dezvoltare software si servicii, dar si cercetare si dezvoltare.

NewsIn

