Firmele dizolvate voluntar, in crestere cu 423,4%

Numarul firmelor care au apelat la dizolvarea voluntara in perioada ianuarie - noiembrie a fost de 17.670, in crestere cu 423,40 %, fata de perioada similara a anului precedent, cand au fost inregistrate 3.376, potrivit datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), transmite NewsIn.

Conform datelor statistice ale ONRC, in perioada ianuarie-noiembrie 2009 s-au inregistrat 127.129 de cazuri de suspendare de activitate la nivelul tarii, cu 1066,21 % mai multe decat in primele 11 luni ale anului 2008, cand au fost inregistrate 10.901 de astfel de cazuri.De asemenea, in privinta radierilor voluntare, in anul curent s-au inregistrat 39.371, reprezentand o crestere de 161% fata de perioada din 2008 cand au fost inregistrate 15.087 de radieri voluntare.

Numarul firmelor nou inmatriculate in perioada ianuarie-noiembrie 2009 a scazut cu 19,26%, de la 135.328, inregistrate perioada similara din 2008, la 109.263.

