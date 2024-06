Sebastian Vaduva, Appscend: Despre business de talie mondiala

Sebastian Vaduva, CEO-ul Appscend, vorbeste despre intuitia care l-a inspirat sa creeze un business ale carui servicii sunt folosite de aproape jumatate de milion de utilizatori din intreaga lume. Desi activeaza in domeniul tehnologiei, gadgeturile sunt pentru el un capriciu, mai mult decat o investitie.

Cei mai multi bani i-a investit in masini si pasiunea sa de a conduce, iar cand vine vorba de timpul liber, profita din plin de fiecare moment.

Despre platforma Appscend, colaborarea cu Peter Barta si balanta dintre planul personal si cel profesional vorbeste Sebastian Vaduva, intr-un interviu acordat Business24.

Spuneti-ne mai multe despre afacerea pe care ati fondat-o la 25 de ani. Cum s-a nascut Appscend?

Appscend este prima platforma cloud, care reuneste intr-o singura interfata un ecosistem complet ce acopera principalele tehnologii mobile indispensabile unei aplicatii.

Vorbim despre tehnologii de dezvoltare cross-platforma ce nu au o curba de invatare, un sistem de management al continutului in aplicatie, o platforma puternica de Push Notifications cu posibiltati de segmentare demografica, un sistem complet de mobile analytics precum si facilitati de monetizare: Ad Server si In App Purchases.

Am lansat Appscend in martie 2011, acum mai bine de un an, pe baza unei intuitii: aplicatiile mobile se dezvolta intr-un ritm ametitor, dar platformele pentru managementul si dezvoltarea lor nu ofera o solutie completa.

Care a fost modelul de business care v-a inspirat?

Am fost inspirati de povestea companiei HubSpot din Statele Unite.

Astazi, serviciile Appscend sunt folosite de aproape jumatate de milion de utilizatori din intreaga lume. Care a fost reteta succesului?

Nu putem face inca o analiza concreta pentru "reteta urmata de Appscend". Avem un produs bun, da, iar intreaga echipa munceste in fiecare zi pentru a fi si mai competitivi.

Suntem mereu intr-un proces de imbunatire a serviciilor oferite, iar acest proces nu e nici pe departe facil sau aproape de final. Cautam noi modalitati inovative pentru ca Appscend sa devina o resursa de business apreciata in cat mai multe piete de desfacere.

Printre oamenii care v-au sprijinit se numara si Peter Barta, director executiv al Fundatiei Post Privatizare, care a investit cateva zeci de mii de euro in Appscend. Cum ati reusit sa-i atrageti atentia asupra proiectului dumneavoastra?

L-am cunoscut pe Peter acum cativa ani, cand impreuna cu Gabriel si Andrei, co-fondatorii Appscend, aveam o companie de web development. Dupa colaborarea cu echipa Fundatiei Post Privatizare, dar si participarea in cadrul VentureConnect, am reusit sa gandim un produs cu sanse reale de a putea fi globalizat si folosit la scara internationala. Iar Peter a inteles extrem de bine atat conceptul Appscend cat si mediul de business pe care il vizam.

Appscend este un produs romanesc care in perioada urmatoare isi deschide birou si in Statele Unite si Chile. Spuneti-ne mai multe despre aceste planuri de business.

Este o perioada extrem de solicitanta pentru noi - a largi activitatea Appscend in alte piete este o piatra de incercare. Si, bineinteles, nu este deloc usor sa vii cu un proiect romanesc, intr-o piata extrem de competitiva precum cea din Statele Unite.

Cu toate acestea, am incredere ca in perioada urmatoare vom reveni cu cateva rezultate cheie si vom putem povesti mai mult.

Va mai ramane timp si pentru dumneavoastra, personal?

Bineinteles! Trebuie sa fie o balanta intre cele doua planuri - personal si profesional. Asadar, chiar daca imi ramane destul de putin timp, profit la el de maximum.

Internetul este, in mod evident, una din pasiunile dumneavoastra. Ce alte pasiuni aveti?

Internetul si zona de aplicatii mobile sunt o pasiune, dar in mare parte un business. In rest, printre pasiuni as enumera inotul, mersul pe bicicleta, si calatoritul.

Investiti in gadgeturi, in interes personal?

Cand vine vorba de excursii sau gadgeturi, as spune ca mai degraba sunt capricii decat investitii. Fiind pasionat si de condus si de masini cred ca cei mai multi bani i-am "investit" in aceasta industrie.

