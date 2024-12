Bursele americane deschid pe verde, sustinute de Trezoreria SUA

Bursele americane au deschis luni in urcare si ar putea marca a sasea sedinta consecutiva de cresteri, in contextul in care Trezoreria SUA s-a angajat sa sustina gigantii ipotecari Fannie Mae si Freddie Mac, relateaza NewsIn.

Astfel, la 15 minute dupa deschiderea sedintei, indicele industrial Dow Jones castiga 0,22%, la 10.543,75 puncte, indicele Nasdaq, dominat de titluri din sectorul tehnologic, crestea cu 0,39%, la 2.294,63 puncte, iar indicele mai extins Standard & Poor's 500 avansa cu 0,28%, ajungand la 1.129,63 puncte.

Analistii se asteapta la o lichiditate scazuta in aceasta sedinta, din cauza perioadei de Sarbatori si in absenta unor indicatori economici importanti.

Inainte de Craciun, Trezoreria americana a decis sa sustina cele doua grupuri ipotecare, indiferent de pierderile pe care le vor inregistra in urmatorii trei ani, pentru a sprijini sectorul ipotecar.

Joi, bursele americane au incheiat cea de-a cincea sedinta consecutiva de cresteri, sustinute de cresterea comenzilor de bunuri cu folosinta indelungata cu 0,2% si de scaderea cererilor de ajutor de somaj.

In Europa, indicii principalelor burse erau si ei in urcare in jurul orei 16:30, ora Romaniei: indicele DAX, al pietei din Frankfurt, avansa cu 0,72%, iar indicele CAC 40, al bursei din Paris, crestea cu 0,95%.

