Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital

În timp ce Banca Centrală Europeană se lovește de piedici în lansarea euro digital, o inițiativa a nouă bănci europene își propune să ofere, prin lansarea unei criptomonede stabile, o alternativă europeană reală la piața stablecoin-urilor dominată de SUA.

Data la care se așteaptă să fie emis pentru prima dată noul instrument de plată este în a doua jumătate a anului 2026, pentru a contribui la autonomia strategică a Europei în materie de plăți.

O stablecoin este o criptomonedă a cărei valoare este concepută să fie stabilă, de obicei prin faptul că este legată de o monedă fiat sau de alt tip de active considerate a fi sigure.

Ambiții mari: Standard european de plăți

Astfel, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International și-au unit forțele pentru a lansa o stablecoin (criptomonedă stabilă) denominată în euro, conformă cu MiCAR, se arată într-un comunicat de presă emis de instituțiile financiare, potrivit Risco.ro.

Pe hârtie, stablecoins își propun să ofere beneficiile criptomonedelor - tranzacții de mare viteză, costuri reduse și descentralizate – asociate cu stabilitatea activelor tradiționale.

Trebuie menționat și că MiCAR (Markets in Crypto-Assets - Piața Activelor Cripto) este o reglementare europeană care stabilește reguli uniforme pentru activele cripto și furnizorii acestor servicii în Uniunea Europeană.

Noul instrument de plată digitală, propus de cele nouă bănci europene, valorifică tehnologia blockchain și își propune să devină un standard european de plată de încredere în ecosistemul digital.

Stablecoin-ul va oferi plăți și decontări aproape instantanee, cu costuri reduse. Va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, care pot varia de la valori mobiliare la criptomonede, potrivit comunicatului de presă.

Consorțiu cu sediul în Olanda

Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate anterior ca membri fondatori, a format o nouă companie în Olanda, care își propune să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție de monedă electronică.

Consorțiul este deschis alăturării și altor bănci. Se așteaptă ca un CEO să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.

Băncile individuale vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, cum ar fi un portofel și custodie stablecoin.

”Plățile digitale sunt esențiale pentru noile plăți denominate în euro și pentru infrastructura pieței financiare. Acestea oferă eficiență și transparență semnificative, datorită caracteristicilor de programabilitate ale tehnologiei blockchain și decontării instantanee în mai multe valute, 24/7.

Credem că această dezvoltare necesită o abordare la nivelul întregii industrii și este imperativ ca băncile să adopte aceleași standarde”, a declarat Floris Lugt, responsabil cu activele digitale la ING și reprezentant public comun al inițiativei.

