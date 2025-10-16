Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat

Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a anunţat joi, 16 octombrie 2025, că a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 trilioane USD, în ceea ce compania a numit ”o eroare tehnică internă”, relatează CNBC.

Incidentul a fost descoperit pe platforma Etherscan, care monitorizează tranzacţiile de pe blockchain-ul Ethereum.

Potrivit companiei, stablecoin-urile PYUSD, legate de dolarul american, au fost create accidental în cadrul unui transfer intern, iar eroarea a fost ”identificată imediat şi corectată” prin arderea tokenurilor emise în exces.

”A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breşă de securitate, iar fondurile clienţilor sunt în siguranţă. Cauza a fost identificată şi remediată”, a transmis Paxos într-un comunicat publicat pe reţelele sociale.

Tranzacţiile vizibile pe Etherscan arată că problema a fost rezolvată în aproximativ 20 de minute.

PYUSD este promovată ca o stablecoin ancorată la dolarul american (1 PYUSD = 1 dolar), susţinută integral de depozite în dolari, titluri de stat americane şi echivalente de numerar, fiind convertibilă în dolari la o rată de 1:1.

Totuşi, incidentul scoate la iveală faptul că garanţia parităţii cu dolarul depinde de declaraţiile PayPal şi de rapoartele de audit independente, nu de mecanismul automat de creare a monedelor.

Emisiunea accidentală de 300 de trilioane de PYUSD – o sumă de peste două ori mai mare decât PIB-ul global estimat – subliniază vulnerabilităţile sistemelor algoritmice de creare a stablecoin-urilor, chiar şi atunci când acestea sunt operate de instituţii reglementate.

Ads

Eroarea vine într-un moment în care monedele stabile devin tot mai utilizate de bănci şi platforme de plăţi, pe fondul creşterii integrării criptomonedelor în sistemul financiar tradiţional.

Potrivit CoinMarketCap, PYUSD este în prezent al şaselea cel mai mare stablecoin din lume, cu o capitalizare de piaţă de peste 2,6 miliarde de dolari.

...citeste mai departe despre "Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro